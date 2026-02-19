Torino, Cairo in visita alla squadra e a Baroni al Filadelfia

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha voluto mostrare vicinanza alla squadra e al tecnico Marco Baroni assistendo alla seduta di allenamento al Filadelfia. Il numero uno del club di via Viotti ha caricato i granata in vista del prossimo appuntamento di campionato, la delicatissima trasferta di domenica alle 12.30 sul campo del Genoa, con i rossoblu distanti appena tre punti. Il Toro si presenterà alla gara contro il Grifone reduce da una striscia negativa di una sola vittoria nelle ultime sette giornate, con il margine sul terzultimo posto occupato dalla Fiorentina che si è assottigliato a sei lunghezze.