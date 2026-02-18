MILANO-CORTINA 2026

Milano-Cortina 2026, short track: argento per l'Italia nella staffetta 3000m femminile

Fontana (14esima medaglia, è record), Confortola, Betti e Sighel chiudono seconde dietro la Corea. Bronzo al Canada

18 Feb 2026 - 21:43
1 di 13
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

L'Italia vince il suo quinto argento e la ventiseiesima medaglia alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Arianna Fontana (quattordicesima medaglia in carriera, l'italiana più vincente di sempre), Elisa Confortola, Chiara Betti e Arianna Sighel chiudono seconde nella staffetta 3000 metri alle spalle della Corea, che si prende l'oro. Bronzo al Canada, mentre una caduta esclude quasi da subito l'Olanda per la corsa al podio.

La ventiseiesima medaglia per l'Italia alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 è storica: è la quattordicesima per Arianna Fontana, la più vincente di sempre per il nostro Paese nella storia della rassegna a cinque cerchi. Dopo la delusione nei 1000 metri, arriva il secondo posto nella staffetta 3000 metri femminile di short track. Insieme ad Elisa Confortola, Chiara Betti e Arianna Sighel chiude alle spalle della Corea, che proprio nei giri finali sorpassa e vince l'oro in 4'04"014. Eppure, la gara per la medaglia non inizia benissimo, con il quarto posto. A rendere di fatto sicura la medaglia è la caduta di un'olandese, che toglie di fatto la sua Nazionale fuori dai giochi. Le quattro azzurre superano il Canada e inizialmente sembrano potersi mettere alle spalle anche la Corea, che però grazie a Choi, Kim, Shim e Noh vince con quasi un decimo di vantaggio (4'04"017 il tempo dell'Italia). Le nordamericane sono invece terze in 4'04"314, con l'Olanda a 4'09"081 lontanissima dalla lotta per il podio. Per l'Italia si aggiorna il medagliere: sono 26, con 9 ori, 5 argenti e 12 bronzi. Arianna Fontana supera lo schermidore Edoardo Mangiarotti, 14 medaglie a 13, ed entra definitivamente nella storia dello sport italiano. "Sono molto emozionata. È stata una gran bella emozione", ha detto la premier Giorgia Meloni che ha seguito la gara in tribuna al Forum di Assago accanto al presidente della Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò.

milano-cortina 2026

Ultime notizie

01:40
DICH TGCOM STAFFETTA DICH

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

Fontana da leggenda: "È incredibile, un sogno per tutte. Medaglia dedicata a noi"

Sprint tecnica libera a squadre donne, finale per Ganz e De Martin Pinter. La giornata dei Giochi Invernali LIVE

15

Fontana supera Mangiarotti: tutte le medaglie che l'hanno resa leggenda

26
Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento

Olimpiadi Invernali: tutte le medaglie dell'Italia in foto

Azzurre d'argento nella staffetta di short track! Per Arianna Fontana 14.a medaglia da record

13

Milano-Cortina 2026: staffetta short track d'argento, Fontana da record

02:37
DICH BARP E CAROLLO18/2 DICH

Barp: "Pellegrino ha reso nostro il suo obiettivo"

02:04
DICH PELLEGRINO 18/2 DICH

Pellegrino: "Una soddisfazione enorme, questo era l'obiettivo del quadriennio"

Vonn, periodo nero. Addio al cane Leo: "Se n'è andato il giorno dopo la mia caduta"

Lisa VITTOZZI: biathlon inseguimento 10km, argento

Italiani in gara oggi: occhi puntati su Pellegrino, Vittozzi e Sighel

La 25esima medaglia arriva dallo sci di fondo: Pellegrino-Barp di bronzo!

Sci di fondo, Klaebo schiacciasassi: vince il 10° oro olimpico e punta a fare l'en plein

8

Sci di fondo, in gara c'è anche...un cane: le immagini dell'invasione di pista

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 17 febbraio 2026

01:40
DICH TGCOM STAFFETTA DICH

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

I più visti di Milano-Cortina 2026

Paura sul trampolino del Big Air: 18enne Lajunen portato via in barella

Galeotto fu lo spot: Brignone e James si sono conosciuti sul set tv. E c'era la Goggia...

Federica Brignone e James Mabye

James Mbaye tifa per la Brignone: chi è il nuovo fidanzato di Fede

La doppietta della tigre Brignone: "Al traguardo ho sentito le urla, non capivo più nulla"

MCH TG BRIGNONE A CASA ITALIA 15/2 MCH

Brignone a Casa Italia, scoppia la festa

Speed skating, ecco la nona meraviglia: rimonta sugli Usa, oro nell'inseguimento a squadre

Notizie del giorno
Vedi tutti
Bodo/Glimt-Inter 2025/26
22:57
Anche l'Inter cade nella trappola del Bodo: si fa dura per gli ottavi Champions
22:54
Leao salva Maignan e il Milan con il Como: allungo Champions, ma l'Inter ora è lontana
22:51
Maignan e quell'errore che può costare carissimo, Leao non è al top ma segna da fuoriclasse
22:44
Como, proteste per un mancato secondo giallo a Saelemaekers
22:42
Como, Nico Paz diffidato e ammonito: salta la Juventus