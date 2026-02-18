Milano-Cortina 2026, short track: argento per l'Italia nella staffetta 3000m femminile

© Getty Images
Fontana (14esima medaglia, è record), Confortola, Betti e Sighel chiudono seconde dietro la Corea. Bronzo al Canada
L'Italia vince il suo quinto argento e la ventiseiesima medaglia alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Arianna Fontana (quattordicesima medaglia in carriera, l'italiana più vincente di sempre), Elisa Confortola, Chiara Betti e Arianna Sighel chiudono seconde nella staffetta 3000 metri alle spalle della Corea, che si prende l'oro. Bronzo al Canada, mentre una caduta esclude quasi da subito l'Olanda per la corsa al podio.
La ventiseiesima medaglia per l'Italia alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 è storica: è la quattordicesima per Arianna Fontana, la più vincente di sempre per il nostro Paese nella storia della rassegna a cinque cerchi. Dopo la delusione nei 1000 metri, arriva il secondo posto nella staffetta 3000 metri femminile di short track. Insieme ad Elisa Confortola, Chiara Betti e Arianna Sighel chiude alle spalle della Corea, che proprio nei giri finali sorpassa e vince l'oro in 4'04"014. Eppure, la gara per la medaglia non inizia benissimo, con il quarto posto. A rendere di fatto sicura la medaglia è la caduta di un'olandese, che toglie di fatto la sua Nazionale fuori dai giochi. Le quattro azzurre superano il Canada e inizialmente sembrano potersi mettere alle spalle anche la Corea, che però grazie a Choi, Kim, Shim e Noh vince con quasi un decimo di vantaggio (4'04"017 il tempo dell'Italia). Le nordamericane sono invece terze in 4'04"314, con l'Olanda a 4'09"081 lontanissima dalla lotta per il podio. Per l'Italia si aggiorna il medagliere: sono 26, con 9 ori, 5 argenti e 12 bronzi. Arianna Fontana supera lo schermidore Edoardo Mangiarotti, 14 medaglie a 13, ed entra definitivamente nella storia dello sport italiano. "Sono molto emozionata. È stata una gran bella emozione", ha detto la premier Giorgia Meloni che ha seguito la gara in tribuna al Forum di Assago accanto al presidente della Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò.