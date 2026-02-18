Milano-Cortina 2026, short track: argento per l'Italia nella staffetta 3000m femminile

La ventiseiesima medaglia per l'Italia alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 è storica: è la quattordicesima per Arianna Fontana, la più vincente di sempre per il nostro Paese nella storia della rassegna a cinque cerchi. Dopo la delusione nei 1000 metri, arriva il secondo posto nella staffetta 3000 metri femminile di short track. Insieme ad Elisa Confortola, Chiara Betti e Arianna Sighel chiude alle spalle della Corea, che proprio nei giri finali sorpassa e vince l'oro in 4'04"014. Eppure, la gara per la medaglia non inizia benissimo, con il quarto posto. A rendere di fatto sicura la medaglia è la caduta di un'olandese, che toglie di fatto la sua Nazionale fuori dai giochi. Le quattro azzurre superano il Canada e inizialmente sembrano potersi mettere alle spalle anche la Corea, che però grazie a Choi, Kim, Shim e Noh vince con quasi un decimo di vantaggio (4'04"017 il tempo dell'Italia). Le nordamericane sono invece terze in 4'04"314, con l'Olanda a 4'09"081 lontanissima dalla lotta per il podio. Per l'Italia si aggiorna il medagliere: sono 26, con 9 ori, 5 argenti e 12 bronzi. Arianna Fontana supera lo schermidore Edoardo Mangiarotti, 14 medaglie a 13, ed entra definitivamente nella storia dello sport italiano. "Sono molto emozionata. È stata una gran bella emozione", ha detto la premier Giorgia Meloni che ha seguito la gara in tribuna al Forum di Assago accanto al presidente della Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò.