Milano-Cortina 2026, Fontana: "È incredibile, un sogno per tutte. Medaglia dedicata a noi"

© italyphotopress
© italyphotopress
L'azzurra dopo l'argento nella staffetta che la rende leggenda: "Mi spiace per l'ultimo cambio, non ho sentito la coreana"
© italyphotopress
© italyphotopress
"Questa medaglia è la numero 14 ed è incredibile. Un argento che è un sogno per tutte noi". Arianna Fontana celebra così il secondo posto della staffetta azzurra nei 3000 metri Short track che le ha regalato il sorpasso allo schermidore Edoardo Mangiarotti e lo scettro dell'italiana più vincente di sempre ai Giochi. "Il pubblico è sempre fantastico - ha detto ancora la Fontana ai microfoni della Rai - Mi spiace per l'ultimo cambio, non ho sentito la coreana che arrivava da dietro... Accidenti a lei. La stagione è stata abbastanza lunga e anche il mio infortunio ha inciso, non ho potuto dare tutto quello che avrei voluto. Nella finale non eravamo nemmeno nella posizione migliore ma siamo sempre rimaste tranquille e calme e ci abbiamo creduto fino alla fine. Una medaglia dedicata a noi. Non ho parole, sono contenta e fiera di quello che abbiamo fatto. Abbiamo pochi palazzetti, spero che questo palcoscenico dia grande slancio allo Short track, lo sport più bello al mondo. E speriamo che chi ci ha visto gareggiare oggi tra qualche anno sia al nostro posto".
Carola Mangiarotti: "Record Fontana un'emozione, papà sarebbe felice"
"I record sono fatti per essere battuti, dopo 66 anni è giusto così", Carola Mangiarotti, figlia dello schermidore Edoardo, commenta con entusiasmo la quattordicesima medaglia della Fontana. "Mio padre è sempre stato proiettato verso i giovani. Lui era orgoglioso delle sue tredici medaglie olimpiche e delle 26 vinte ai Mondiali, ma non era geloso", ha detto all'ANSA. "Sono sicura - ha aggiunto Carola - che papà avrebbe fatto il tifo per Arianna. È stata brava, le faccio i miei complimenti. Spero di poterglieli fare di persona. Io non la conosco - ha spiegato la figlia di Mangiarotti - ma Fontana ha dimostrato una volontà straordinaria, ha dimostrato di essere una campionessa. Del resto, per vincere tanto, devi avere questo carattere, e il mio papà ce l'aveva". "Un'emozione in più - ha concluso Carola - è il fatto che mio padre sia stato battuto da una donna. Mi fa piacere sottolinearlo, come donna e come ex atleta".