MILANO-CORTINA 2026

Milano-Cortina 2026, Fontana: "È incredibile, un sogno per tutte. Medaglia dedicata a noi"

L'azzurra dopo l'argento nella staffetta che la rende leggenda: "Mi spiace per l'ultimo cambio, non ho sentito la coreana"

18 Feb 2026 - 22:39
1 di 15
© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

"Questa medaglia è la numero 14 ed è incredibile. Un argento che è un sogno per tutte noi". Arianna Fontana celebra così il secondo posto della staffetta azzurra nei 3000 metri Short track che le ha regalato il sorpasso allo schermidore Edoardo Mangiarotti e lo scettro dell'italiana più vincente di sempre ai Giochi. "Il pubblico è sempre fantastico - ha detto ancora la Fontana ai microfoni della Rai - Mi spiace per l'ultimo cambio, non ho sentito la coreana che arrivava da dietro... Accidenti a lei. La stagione è stata abbastanza lunga e anche il mio infortunio ha inciso, non ho potuto dare tutto quello che avrei voluto. Nella finale non eravamo nemmeno nella posizione migliore ma siamo sempre rimaste tranquille e calme e ci abbiamo creduto fino alla fine. Una medaglia dedicata a noi. Non ho parole, sono contenta e fiera di quello che abbiamo fatto. Abbiamo pochi palazzetti, spero che questo palcoscenico dia grande slancio allo Short track, lo sport più bello al mondo. E speriamo che chi ci ha visto gareggiare oggi tra qualche anno sia al nostro posto".

Leggi anche

Azzurre d'argento nella staffetta di short track! Per Arianna Fontana 14.a medaglia da record

Carola Mangiarotti: "Record Fontana un'emozione, papà sarebbe felice"
"I record sono fatti per essere battuti, dopo 66 anni è giusto così", Carola Mangiarotti, figlia dello schermidore Edoardo, commenta con entusiasmo la quattordicesima medaglia della Fontana. "Mio padre è sempre stato proiettato verso i giovani. Lui era orgoglioso delle sue tredici medaglie olimpiche e delle 26 vinte ai Mondiali, ma non era geloso", ha detto all'ANSA. "Sono sicura - ha aggiunto Carola - che papà avrebbe fatto il tifo per Arianna. È stata brava, le faccio i miei complimenti. Spero di poterglieli fare di persona. Io non la conosco - ha spiegato la figlia di Mangiarotti - ma Fontana ha dimostrato una volontà straordinaria, ha dimostrato di essere una campionessa. Del resto, per vincere tanto, devi avere questo carattere, e il mio papà ce l'aveva". "Un'emozione in più - ha concluso Carola - è il fatto che mio padre sia stato battuto da una donna. Mi fa piacere sottolinearlo, come donna e come ex atleta".

milano-cortina 2026
arianna fontana
short track

Ultime notizie

01:40
DICH TGCOM STAFFETTA DICH

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

Fontana da leggenda: "È incredibile, un sogno per tutte. Medaglia dedicata a noi"

Sprint tecnica libera a squadre donne, finale per Ganz e De Martin Pinter. La giornata dei Giochi Invernali LIVE

15

Fontana supera Mangiarotti: tutte le medaglie che l'hanno resa leggenda

26
Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento

Olimpiadi Invernali: tutte le medaglie dell'Italia in foto

Azzurre d'argento nella staffetta di short track! Per Arianna Fontana 14.a medaglia da record

13

Milano-Cortina 2026: staffetta short track d'argento, Fontana da record

02:37
DICH BARP E CAROLLO18/2 DICH

Barp: "Pellegrino ha reso nostro il suo obiettivo"

02:04
DICH PELLEGRINO 18/2 DICH

Pellegrino: "Una soddisfazione enorme, questo era l'obiettivo del quadriennio"

Vonn, periodo nero. Addio al cane Leo: "Se n'è andato il giorno dopo la mia caduta"

Lisa VITTOZZI: biathlon inseguimento 10km, argento

Italiani in gara oggi: occhi puntati su Pellegrino, Vittozzi e Sighel

La 25esima medaglia arriva dallo sci di fondo: Pellegrino-Barp di bronzo!

Sci di fondo, Klaebo schiacciasassi: vince il 10° oro olimpico e punta a fare l'en plein

8

Sci di fondo, in gara c'è anche...un cane: le immagini dell'invasione di pista

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 17 febbraio 2026

01:40
DICH TGCOM STAFFETTA DICH

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

I più visti di Milano-Cortina 2026

Paura sul trampolino del Big Air: 18enne Lajunen portato via in barella

Galeotto fu lo spot: Brignone e James si sono conosciuti sul set tv. E c'era la Goggia...

Federica Brignone e James Mabye

James Mbaye tifa per la Brignone: chi è il nuovo fidanzato di Fede

La doppietta della tigre Brignone: "Al traguardo ho sentito le urla, non capivo più nulla"

MCH TG BRIGNONE A CASA ITALIA 15/2 MCH

Brignone a Casa Italia, scoppia la festa

Speed skating, ecco la nona meraviglia: rimonta sugli Usa, oro nell'inseguimento a squadre

Notizie del giorno
Vedi tutti
Bodo/Glimt-Inter 2025/26
23:01
Anche l'Inter cade nella trappola del Bodo: si fa dura per gli ottavi Champions
22:54
Leao salva Maignan e il Milan con il Como: allungo Champions, ma l'Inter ora è lontana
22:51
Maignan e quell'errore che può costare carissimo, Leao non è al top ma segna da fuoriclasse
22:44
Como, proteste per un mancato secondo giallo a Saelemaekers
22:42
Como, Nico Paz diffidato e ammonito: salta la Juventus