Milano-Cortina 2026, Fontana: "È incredibile, un sogno per tutte. Medaglia dedicata a noi"

"Questa medaglia è la numero 14 ed è incredibile. Un argento che è un sogno per tutte noi". Arianna Fontana celebra così il secondo posto della staffetta azzurra nei 3000 metri Short track che le ha regalato il sorpasso allo schermidore Edoardo Mangiarotti e lo scettro dell'italiana più vincente di sempre ai Giochi. "Il pubblico è sempre fantastico - ha detto ancora la Fontana ai microfoni della Rai - Mi spiace per l'ultimo cambio, non ho sentito la coreana che arrivava da dietro... Accidenti a lei. La stagione è stata abbastanza lunga e anche il mio infortunio ha inciso, non ho potuto dare tutto quello che avrei voluto. Nella finale non eravamo nemmeno nella posizione migliore ma siamo sempre rimaste tranquille e calme e ci abbiamo creduto fino alla fine. Una medaglia dedicata a noi. Non ho parole, sono contenta e fiera di quello che abbiamo fatto. Abbiamo pochi palazzetti, spero che questo palcoscenico dia grande slancio allo Short track, lo sport più bello al mondo. E speriamo che chi ci ha visto gareggiare oggi tra qualche anno sia al nostro posto".