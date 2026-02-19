Battocletti vola nei 3000 indoor con il nuovo record italiano a 3 centesimi da quello europeo

"L’obiettivo era raggiungere lo standard per i Mondiali di Torun, fissato a 8'35 e trovarmi a mio agio nella pista al coperto. Il record europeo poteva essere un obiettivo ma devo imparare a correre indoor. Questo crono vale tanto perché ieri è cominciato il Ramadan e ho finito gli esami universitari una settimana fa. È stato un periodo difficile ma ho un grande staff che mi aiuta”.