Inter, volto sereno e sorrisi: ecco Lautaro in versione padre in attesa dei test medici di domani

Il capitano nerazzurro si concede al relax casalingo immortalato dalla moglie Agustina

19 Feb 2026 - 22:10
Venerdì gli accertamenti medici diranno quale sia in realtà l'infortunio subito da Lautaro Martinez contro il Bodo/Glimt. L'Inter attende, i tifosi nerazzurri incrociano le dita: il problema al polpaccio terrà fuori in capitano nerazzurro per un po' di tempo, quanto è ancora da stabilire. E all'orizzonte ci sono gli impegni con Lecce e Genoa in campionato, inframezzati dal ritorno dei playoff di Champions, a seguire il derby con il Milan. Per i primi tre nulla da fare, per il match scudetto contro i rossoneri al momento idem. Tuttavia, solo domani si saprà. Il capitano ha abituato a recuperi record, avendo una soglia del dolore elevatissima, chiaramente però nessuno all'Inter intende correre il minimo rischio.

Inter: senza Lautaro sono guai, ma c'è una statistica che conforta Chivu

 
Intanto però Lautaro è riapparso sui social in un post su instagram della moglie Agustina Gandolfo: il Toro in versione padre, mentre disegna, seduto al tavolo di casa, assieme al figlio. Volto sereno e sorriso: tanto è bastato per far sperare i tifosi nerazzurri

Dal gelo di Bodo a Lecce, le 70 ore folli che attendono l'Inter

