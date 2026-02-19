Inter, volto sereno e sorrisi: ecco Lautaro in versione padre in attesa dei test medici di domani
Il capitano nerazzurro si concede al relax casalingo immortalato dalla moglie Agustina
Venerdì gli accertamenti medici diranno quale sia in realtà l'infortunio subito da Lautaro Martinez contro il Bodo/Glimt. L'Inter attende, i tifosi nerazzurri incrociano le dita: il problema al polpaccio terrà fuori in capitano nerazzurro per un po' di tempo, quanto è ancora da stabilire. E all'orizzonte ci sono gli impegni con Lecce e Genoa in campionato, inframezzati dal ritorno dei playoff di Champions, a seguire il derby con il Milan. Per i primi tre nulla da fare, per il match scudetto contro i rossoneri al momento idem. Tuttavia, solo domani si saprà. Il capitano ha abituato a recuperi record, avendo una soglia del dolore elevatissima, chiaramente però nessuno all'Inter intende correre il minimo rischio.
Intanto però Lautaro è riapparso sui social in un post su instagram della moglie Agustina Gandolfo: il Toro in versione padre, mentre disegna, seduto al tavolo di casa, assieme al figlio. Volto sereno e sorriso: tanto è bastato per far sperare i tifosi nerazzurri.