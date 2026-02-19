Inter, volto sereno e sorrisi: ecco Lautaro in versione padre in attesa dei test medici di domani

Venerdì gli accertamenti medici diranno quale sia in realtà l'infortunio subito da Lautaro Martinez contro il Bodo/Glimt. L'Inter attende, i tifosi nerazzurri incrociano le dita: il problema al polpaccio terrà fuori in capitano nerazzurro per un po' di tempo, quanto è ancora da stabilire. E all'orizzonte ci sono gli impegni con Lecce e Genoa in campionato, inframezzati dal ritorno dei playoff di Champions, a seguire il derby con il Milan. Per i primi tre nulla da fare, per il match scudetto contro i rossoneri al momento idem. Tuttavia, solo domani si saprà. Il capitano ha abituato a recuperi record, avendo una soglia del dolore elevatissima, chiaramente però nessuno all'Inter intende correre il minimo rischio.