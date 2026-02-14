Un Napoli da reinventare: Conte sfida Gasperini senza McTominay

L'avanzamento di Politano è anche conseguenza dell'abbassamento di Elmas sulla linea dei centrocampisti al fianco di Lobotka: unica coppia di "titolari" disponibili. Anche perché, per ora, non ci sono tracce concrete né di De Bruyne né di Anguissa (46 gare saltate in due fin qui in stagione), forse disponibili da marzo. Sugli esterni, a centrocampo, pronti quindi Gutierrez e Spinazzola. Davanti a tutti, intoccabile invece Hojlund.