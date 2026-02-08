MILANO-CORTINA 2026

A Milano-Cortina i preservativi "olimpici" nel villaggio, lo stupore della portabandiera spagnola Smart

Il presidente della Lombardia Fontana assicura: "Prassi olimpica da Seul 1988, situazione che non deve creare imbarazzi. Prevenzione nostra priorità"

08 Feb 2026 - 13:48
Al villaggio olimpico di Milano non manca nulla. La pattinatrice sul ghiaccio e portabandiera della Spagna, Olivia Smart, ha svelato in un video social che gli atleti dell'Olimpiade hanno a loro disposizione anche preservativi e assorbenti a tema

"Per chiunque si stia chiedendo dei preservativi olimpici, io li ho trovati", ha detto la 28enne spagnola, nata in Inghilterra, in un video postato sui social, inquadrando poi gli assorbenti e i preservativi 'brandizzati' dai Giochi e con il logo della Regione Lombardia.

Il suo video è stato rilanciato sui social anche dal presidente della Lombardia Attilio Fontana: "Sì, nel Villaggio Olimpico forniamo gratuitamente profilattici agli atleti. Se a qualcuno sembra strano, non è consapevole della prassi olimpica consolidata. Iniziò a Seul 1988 per sensibilizzare atleti e giovani nella prevenzione verso malattie sessualmente trasmissibili, un tema che non deve creare imbarazzo".

Il governatore ha poi assicurato che la Regione "è in campo per garantire ad atleti e team internazionali la massima assistenza in queste settimane. La salute prima di tutto: prevenzione concreta e buon senso".

