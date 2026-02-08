A Milano-Cortina i preservativi "olimpici" nel villaggio, lo stupore della portabandiera spagnola Smart
Il presidente della Lombardia Fontana assicura: "Prassi olimpica da Seul 1988, situazione che non deve creare imbarazzi. Prevenzione nostra priorità"
Al villaggio olimpico di Milano non manca nulla. La pattinatrice sul ghiaccio e portabandiera della Spagna, Olivia Smart, ha svelato in un video social che gli atleti dell'Olimpiade hanno a loro disposizione anche preservativi e assorbenti a tema.
"Per chiunque si stia chiedendo dei preservativi olimpici, io li ho trovati", ha detto la 28enne spagnola, nata in Inghilterra, in un video postato sui social, inquadrando poi gli assorbenti e i preservativi 'brandizzati' dai Giochi e con il logo della Regione Lombardia.
Il suo video è stato rilanciato sui social anche dal presidente della Lombardia Attilio Fontana: "Sì, nel Villaggio Olimpico forniamo gratuitamente profilattici agli atleti. Se a qualcuno sembra strano, non è consapevole della prassi olimpica consolidata. Iniziò a Seul 1988 per sensibilizzare atleti e giovani nella prevenzione verso malattie sessualmente trasmissibili, un tema che non deve creare imbarazzo".
Il governatore ha poi assicurato che la Regione "è in campo per garantire ad atleti e team internazionali la massima assistenza in queste settimane. La salute prima di tutto: prevenzione concreta e buon senso".