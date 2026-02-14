VERSO NAPOLI-ROMA

Roma, Gasperini: "Si gioca troppo? Vorrei sempre fare le coppe, specie la Champions'

Il tecnico alla vigilia della sfida con il Napoli: "Importante, ma non decisiva per il quarto posto"

14 Feb 2026 - 15:13
© ipa

© ipa

"Indubbiamente con il Napoli e la Juve saranno due gare importanti, hanno un valore più alto, ma alla fine valgono sempre 3 punti. La quota Champions non varia molto da una stagione all'altra, quindi saranno gare importanti ma non decisive per il quarto posto". Lo ha detto Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida di campionato della Roma contro la squadra di Antonio Conte. Si gioca troppo? "Per quella che è la mia esperienza, giocare in coppa aiuta. Poi ovvio c'è il rischio degli infortuni. Per tanti altri aspetti però mi ha sempre aiutato giocare in Europa, perché ti permette di confrontarti con altre realtà. Preferirei sempre fare le coppe, la Champions ancora di più...". E ancora: "Noi abbiamo sempre pensato al nostro percorso. Resta il fatto che dopo 24 giornate siamo lì, insieme a Juve e Napoli, con il Milan ancora visibile. Per quanto mi riguarda i risultati li ho sempre raggiunti alla penultima o ultima giornata. Dobbiamo esser pronti a stare dentro fino alla fine".

Dybala e Soulé, "sono ancora da valutare. Per Soulé è stata una settimana più difficile delle altre, lo stesso vale per Dybala che invece si è allenato con continuità. Al 100% mi sembra esagerato, ma c'è la volontà di tutti di star bene". Gasperini parla anche di un'emergenza che "sta un po' rallentando la Roma", nonostante "rispetto al girone d'andata siamo cresciuti". "Ma - conclude - quando siamo tutti siamo convinti della nostra competitività".

Spazio anche a una battuta sul presidente della Repubblica Sergio Mattarella che lo ha menzionato durante il dialogo a Cortina con la campionessa di sci alpino Sofia Goggia: "Lo sa perché Gasperini è così bravo? Perché è stato due volte al Palermo".  Questo il commento dell'attuale tecnico della Roma sulle parole del Capo dello Stato: "Lui è sempre stato appassionato di calcio, quando io giocavo lui veniva a seguire il Palermo".

Leggi anche
Celik (Roma)

Altro Derby d'Italia sul mercato: Inter e Juve duellano per Celik

videovideo
roma
gasperini
roma-napoli

Ultimi video

00:25
DICH LOCATELLI PRE INTER DICH

Locatelli: "Spalletti mi ha detto di non parlare di lui"

01:22
Como, ecco la Fiorentina

Como, ecco la Fiorentina

01:13
Bati suona la carica

Bati suona la carica

01:12
Napoli, così con la Roma

Napoli, così con la Roma

01:44
Conte vs Gasperini

Conte vs Gasperini

01:32
La parabola di Adzic

La parabola di Adzic

02:00
Locatelli: "Siamo pronti"

Locatelli: "Siamo pronti"

01:27
Profeta in patria

Profeta in patria

02:05
Stasera Inter-Juventus

Stasera Inter-Juventus

01:44
Inter-Juve sotto-sopra

Inter-Juve sotto-sopra

01:43
MCH SANTA CLARA-BENFICA 1-2 MCH

Il Benfica di Mourinho vince in casa del Santa Clara

01:41
MCH INDEPENDIENTE-LANUS 2-0 MCH

L'Independiente rivive i fasti del passato, 2-0 al Lanus

01:38
MCH BORUSSIA DORTMUND-MAINZ 4-0 MCH

Atalanta, guarda che Borussia Dortmund: 4-0 al Mainz"

01:58
DICH ALLEGRI POST PISA-MILAN 13/2 DICH

Allegri: "Modric? I grandi campioni sono così, c'è la tecnica e c'è il carattere"

00:44
DICH LOCATELLI SU INTER DICH

Locatelli: "Gara difficile, ma daremo tutto"

00:25
DICH LOCATELLI PRE INTER DICH

Locatelli: "Spalletti mi ha detto di non parlare di lui"

I più visti di Roma

DICH GASPERINI SU TOTTI PRE CAGLIARI 8/2 DICH

Gasperini: "Totti lo faccio giocare subito, però si deve allenare""

Malen fa ripartire la Roma: con una doppietta piega il Cagliari e aggancia la Juve

Roma-Cagliari 2-0: gli highlights

Roma-Cagliari 2-0: gli highlights

Gasp: "Che bello senza Var! Malen farà un sacco di gol". Poi 'chiama' Palestra: "Lui è un top"

Il sogno Cremonese continua: beffata anche la Roma, Ballardini in semifinale

Nuovo stadio Roma in cinque anni: 1,4 miliardi di investimento | Tutti i dettagli

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:30
Milan, Fullkrug si scusa: "Sollevato che il rigore sbagliato non sia stato decisivo"
12:57
Torino, Baroni: "Dispiace per la contestazione, daremo tutto"
11:27
Juve, niente da fare per Thuram, salta l'Inter! Tutti i convocati bianconeri
10:16
Inter-Juve, Ranocchia: "Nerazzurri favoriti, Chivu ha fatto ricredere tutti. Spalletti? Maestro"
Rabiot Milan
23:32
Follia Rabiot, si becca due gialli in 30'' per protesta: niente Como, quante giornate rischia