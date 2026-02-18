MILANO-CORTINA 2026

Milano-Cortina 2026: gli italiani in gara oggi 18 febbraio

Quindicesimo giorno di gare con l'Italia che può essere protagonista in quattro finali: quante speranze di medaglie abbiamo

18 Feb 2026 - 07:30
1 di 24
© Getty Images | Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento
© Getty Images | Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento
© Getty Images | Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento

© Getty Images | Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento

© Getty Images | Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento

Quindicesimo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Ecco gli azzurri impegnati nella giornata di oggi, mercoledì 18 febbraio 2026. Per l'Italia, dopo il bronzo in staffetta, ulteriore chance di medaglia per Federico Pellegrino mentre Lisa Vittozzi potrebbe vincere uno storico oro nella staffetta femminile di biathlon. Occhi puntati anche su Pietro Sighel: per lui sarà l'ultima possibilità di medaglia individuale.  Clicca qui per il calendario di tutte le gare di oggi. 

  • 09:45 Sci di fondo: Sprint tecnica libera a squadre donne, qualificazioni (Caterina Ganz, Iris De Martin Pinter)

  • 10:00 Sci alpino: Slalom donne, manche 1 (da definire)

  • 10:15 Sci di fondo: Sprint tecnica libera a squadre uomini, qualificazioni (Federico Pellegrino, Elia Barp)

  • 11:45 Sci di fondo: Sprint tecnica libera a squadre donne, finale (ev. Caterina Ganz, Iris De Martin Pinter)

  • 12:10 Hockey su ghiaccio: ev. quarti di finale uomini

  • 12:15 Sci di fondo: Sprint tecnica libera a squadre uomini, finale (ev. Federico Pellegrino, Elia Barp)

  • 13:30 Sci alpino: Slalom donne, manche 2 (da definire)

  • 14:05 Curling: Round robin uomini, Italia - Canada (Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Retornaz)

  • 14:45 Biathlon: Staffetta 4x6km donne (Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Michela Carrara, Lisa Vittozzi)

  • 16:40 Hockey su ghiaccio: ev. quarti di finale uomini

  • 18:05 Curling: Round robin donne, Italia - Canada (Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Elena Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Rebecca Mariani)

  • 18:10 Hockey su ghiaccio: ev. quarti di finale uomini

  • 20:15 Short track: 500m uomini, quarti di finale (Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel)

  • 20:42 Short track: 500m uomini, semifinali (ev. Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel)

  • 20:50 Short track: Staffetta 3000m donne, finale B (Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Gloria Ioratti, Arianna Sighel)

  • 20:59 Short track: Staffetta 3000m donne, finale A (Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Gloria Ioratti, Arianna Sighel)

  • 21:10 Hockey su ghiaccio: ev. quarti di finale uomini

  • 21:24 Short track: 500m uomini, finale B (ev. Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel)

  • 21:29 Short track: 500m uomini, finale A (ev. Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel)

Il programma può essere soggetto a variazioni. In grassetto le gare per le medaglie.

Leggi anche
 Arianna Fontana

L'Italia vuole superare Lillehammer '94: dove possono arrivare le medaglie azzurre

milano-cortina 2026
azzurri
oggi
gara
risultati
italiani

Ultime notizie

Freestyle: una straordinaria Flora Tabanelli vince il bronzo nel Big Air

Sprint tecnica libera a squadre donne, finale per Ganz e De Martin Pinter. La giornata dei Giochi Invernali LIVE

Lisa VITTOZZI: biathlon inseguimento 10km, argento

Italiani in gara oggi: occhi puntati su Pellegrino, Vittozzi e Sighel

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 17 febbraio 2026

01:40
DICH TGCOM STAFFETTA DICH

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

Speed skating, ecco la nona meraviglia: rimonta sugli Usa, oro nell'inseguimento a squadre

8

Trio d'oro nello speed skating: Ghiotto, Giovannini e Malfatti vincono l'inseguimento a squadre

24
Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento

Olimpiadi Invernali: tutte le medaglie dell'Italia in foto

4

Sorpresa durante la staffetta del biathlon: Klopp suona la campanella dell'ultimo giro

Dimessa dall'ospedale di Treviso e rientrata negli Usa: le parole di Vonn che ringrazia l'Italia

Biathlon, Passler riammesa ai Giochi dopo il caso doping ma esclusa dalla staffetta femminile

Cerimonia di chiusura Milano-Cortina: anche Achille Lauro sul palco a Verona

4

Galeotto fu lo spot: Brignone e James si sono conosciuti sul set tv. E c'era la Goggia...

Davide Ghiotto

Gli italiani in gara oggi 17 febbraio: dalla combinata nordica al bob

Alex Vinatzer

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 16 febbraio 2026

Freestyle: una straordinaria Flora Tabanelli vince il bronzo nel Big Air

I più visti di Milano-Cortina 2026

Paura sul trampolino del Big Air: 18enne Lajunen portato via in barella

Federica Brignone e James Mabye

James Mbaye tifa per la Brignone: chi è il nuovo fidanzato di Fede

Galeotto fu lo spot: Brignone e James si sono conosciuti sul set tv. E c'era la Goggia...

Federica Brignone nel gigante a Milano-Cortina 2026

Brignone, il miracolo è doppio: domina anche il gigante donne! Della Mea quarta, delusione Goggia

Così forte che le rivali si inchinano: Hector e Stjernesund ai piedi di Fede

La doppietta della tigre Brignone: "Al traguardo ho sentito le urla, non capivo più nulla"

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:50
Sprint tecnica libera a squadre donne, finale per Ganz e De Martin Pinter. La giornata dei Giochi Invernali LIVE
10:40
Fiorentina, De Gea e Solomon out per l'andata playoff di Conference League
10:35
Corsa senza fine: Brooks Running chiude il 2025 con una crescita globale record
10:33
Molti marchi cinesi potrebbero sparire nel 2026
Matteo Berrettini
10:31
ATP 500 di Rio: Berrettini e Passaro avanzano al 2° turno