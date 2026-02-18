Milano-Cortina 2026: gli italiani in gara oggi 18 febbraio

© Getty Images | Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento
Quindicesimo giorno di gare con l'Italia che può essere protagonista in quattro finali: quante speranze di medaglie abbiamo
Quindicesimo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Ecco gli azzurri impegnati nella giornata di oggi, mercoledì 18 febbraio 2026. Per l'Italia, dopo il bronzo in staffetta, ulteriore chance di medaglia per Federico Pellegrino mentre Lisa Vittozzi potrebbe vincere uno storico oro nella staffetta femminile di biathlon. Occhi puntati anche su Pietro Sighel: per lui sarà l'ultima possibilità di medaglia individuale. Clicca qui per il calendario di tutte le gare di oggi.
09:45 Sci di fondo: Sprint tecnica libera a squadre donne, qualificazioni (Caterina Ganz, Iris De Martin Pinter)
10:00 Sci alpino: Slalom donne, manche 1 (da definire)
10:15 Sci di fondo: Sprint tecnica libera a squadre uomini, qualificazioni (Federico Pellegrino, Elia Barp)
11:45 Sci di fondo: Sprint tecnica libera a squadre donne, finale (ev. Caterina Ganz, Iris De Martin Pinter)
12:10 Hockey su ghiaccio: ev. quarti di finale uomini
12:15 Sci di fondo: Sprint tecnica libera a squadre uomini, finale (ev. Federico Pellegrino, Elia Barp)
13:30 Sci alpino: Slalom donne, manche 2 (da definire)
14:05 Curling: Round robin uomini, Italia - Canada (Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Retornaz)
14:45 Biathlon: Staffetta 4x6km donne (Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Michela Carrara, Lisa Vittozzi)
16:40 Hockey su ghiaccio: ev. quarti di finale uomini
18:05 Curling: Round robin donne, Italia - Canada (Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Elena Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Rebecca Mariani)
18:10 Hockey su ghiaccio: ev. quarti di finale uomini
20:15 Short track: 500m uomini, quarti di finale (Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel)
20:42 Short track: 500m uomini, semifinali (ev. Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel)
20:50 Short track: Staffetta 3000m donne, finale B (Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Gloria Ioratti, Arianna Sighel)
20:59 Short track: Staffetta 3000m donne, finale A (Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Gloria Ioratti, Arianna Sighel)
21:10 Hockey su ghiaccio: ev. quarti di finale uomini
21:24 Short track: 500m uomini, finale B (ev. Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel)
21:29 Short track: 500m uomini, finale A (ev. Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel)
Il programma può essere soggetto a variazioni. In grassetto le gare per le medaglie.