Il naufragio di Bodo lascia il segno: Inter in emergenza verso Lecce

Dopo un primo tempo giocato a un discreto livello, tanto bastava per tenere testa ai padroni di casa, i nerazzurri si sono rilassati pensando di aver superato la bufera: anche con un pari il ritorno al Meazza avrebbe lasciato sensazioni di tutt'altro tipo. E invece la montagna da scalare nel secondo atto di questa sfida sarà altissima. L'impresa sarà dura, ma non impossibile: i primi a esserne convinti nel post partita sono sembrati i calciatori nerazzurri.