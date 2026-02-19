JUVENTUS

Juve: avanti con Spalletti, ma senza Champions il progetto torna in discussione

Il tecnico ha convinto per la qualità del gioco dato alla squadra, ma entrare nelle prime quattro è un obbligo

19 Feb 2026 - 09:05
© Getty Images

© Getty Images

Nessuno tocchi Luciano Spalletti. La Juventus ha già deciso il proprio futuro e nel domani dei bianconeri c'è sicuramente un posto per l'attuale tecnico. Spalletti ha convinto tutti per la qualità del gioco espresso, ma anche lui, come tutti, resta appeso ai risultati. Con la Champions di oggi appesa a un filo e l'uscita prematura dalla Coppa Italia, entrare nelle prime quattro in campionato resta un obbligo. Insomma, tornando all'inizio, nessuno tocchi Luciano Spalletti a meno che la sua Juve non fallisca l'obiettivo Champions.

Già, perché non è soltanto una questione di status, è piuttosto un obbligo economico. Senza i soldi della prossima Champions, verrà necessariamente rivisto un progetto che già a gennaio è stato a dimensione ridotta causa mancanza di fondi. L'ad Comolli è reduce da un mercato a budget zero e potrebbe ritrovarsi nelle stesse condizioni in estate. Anzi, potrebbe essere costretto a ridimensionare la squadra cedendo qualche giocatore importante per far quadrare i conti quando sarebbe necessario rinforzare la squadra soprattutto in attacco. E in questo profilo che diventerebbe necessariamente basso rientrerebbe anche il tecnico. Per capirci: tra giochisti e risultatisti, la Juve sta da sempre con i secondi. Quindi va bene la crescita estetica della manovra, ma deve essere accompagnata dai risultati. Subito, a partire dalla delicatissima gara di sabato contro il Como

La classifica dice che il quarto posto è a un tiro di schioppo. L'attualità racconta invece di una Roma di nuovo in crescita grazie a Malen e da un Napoli che, falcidiato dagli infortuni, sembra sempre più in difficoltà. La corsa, oggi, si fa su queste squadre, perché il Milan, salito a +8, non è al momento nemmeno nel mirino. E' vero, senza l'espulsione di Kalulu anche la sfida del Meazza contro l'Inter avrebbe potuto concludersi diversamente. Però la tragica trasferta di Istanbul contro il Galatasaray dice che il contraccolpo c'è stato ed è stato pesantissimo.

Quindi Como, innanzitutto, poi si penserà al playoff di ritorno contro il Galatasaray e si proverà a costruirsi una clamorosa rimonta. Il focus resta però sul campionato. E' lì che il futuro della Juve è in ballo. Ed è lì che Spalletti si gioca la riconferma.  

juventus
spalletti

