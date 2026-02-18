Milano-Cortina 2026: bronzo per l’Italia nella staffetta di Sci di fondo maschile

Alle spalle dei migliori ci sono gli statunitensi Gus Schumacher e Ben Ogden, che con il tempo di 18’30’’3 pagano +1.4’’ ma riescono a fornire una prova solida e senza troppe sbavature. L’Italia è terza in 18’32’’2, e ha forse qualche rimpianto sul secondo stint di Federico Pellegrino (un po’ risucchiato dalle altre nazioni). Barp è fenomenale nei suoi settori, Pellegrino torna a fare la differenza dopo l’ultimo cambio e regala all’Italia l’ennesima medaglia di un’edizione già straordinaria dei Giochi Olimpici invernali.