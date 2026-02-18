Milano-Cortina 2026: bronzo per l’Italia nella staffetta di Sci di fondo maschile

© italyphotopress
Gli azzurri salgono sul terzo gradino del podio alle spalle di Norvegia e Stati Uniti
Venticinquesima medaglia per l’Italia ai Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026: la coppia azzurra formata da Elia Barp e Federico Pellegrino conquista il bronzo nello sprint a squadre maschile, staccati di +3.3’’ dalla vetta.
Medaglia d’oro per la Norvegia, con la coppia composta da Hedegart e dal plurimedagliato Klaebo (tempo di 18’28’’9). Agli Stati Uniti invece l’argento, Schumacher e Ogden pagano +1.4’’ dai leader.
Dodicesima medaglia di bronzo per l’Italia ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, la venticinquesima in totale: Elia Barp e Federico Pellegrino sono terzi alle spalle di Norvegia e Stati Uniti. Prova magistrale degli scandinavi, che con il plurimedagliato e record-man Johannes Klaebo (insieme al suo compagno Einar Hedegart) chiudono con il tempo di 18’28’’9 e vanno a prendersi il quindicesimo oro della spedizione norvegese (trentadue i podi totali per loro).
Alle spalle dei migliori ci sono gli statunitensi Gus Schumacher e Ben Ogden, che con il tempo di 18’30’’3 pagano +1.4’’ ma riescono a fornire una prova solida e senza troppe sbavature. L’Italia è terza in 18’32’’2, e ha forse qualche rimpianto sul secondo stint di Federico Pellegrino (un po’ risucchiato dalle altre nazioni). Barp è fenomenale nei suoi settori, Pellegrino torna a fare la differenza dopo l’ultimo cambio e regala all’Italia l’ennesima medaglia di un’edizione già straordinaria dei Giochi Olimpici invernali.
L'atleta della Valle d'Aosta ha guidato tutta la nazionale italiana del fondo e ora lascia spazio ai suoi eredi. Queste le sue parole a Eurosport dopo la premiazione: "La storia continua. Adesso abbiamo giovani forti che possono portare avanti il progetto. Elia in futuro sarà quello che esulterà per i risultati. Aver vinto due medaglie qui nelle mie ultime Olimpiadi è qualcosa di speciale".