MILANO-CORTINA 2026

Milano-Cortina 2026: bronzo per l’Italia nella staffetta di Sci di fondo maschile

Gli azzurri salgono sul terzo gradino del podio alle spalle di Norvegia e Stati Uniti

18 Feb 2026 - 14:03
1 di 8
© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

Venticinquesima medaglia per l’Italia ai Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026: la coppia azzurra formata da Elia Barp e Federico Pellegrino conquista il bronzo nello sprint a squadre maschile, staccati di +3.3’’ dalla vetta.

Medaglia d’oro per la Norvegia, con la coppia composta da Hedegart e dal plurimedagliato Klaebo (tempo di 18’28’’9). Agli Stati Uniti invece l’argento, Schumacher e Ogden pagano +1.4’’ dai leader.

Dodicesima medaglia di bronzo per l’Italia ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, la venticinquesima in totale: Elia Barp e Federico Pellegrino sono terzi alle spalle di Norvegia e Stati Uniti. Prova magistrale degli scandinavi, che con il plurimedagliato e record-man Johannes Klaebo (insieme al suo compagno Einar Hedegart) chiudono con il tempo di 18’28’’9 e vanno a prendersi il quindicesimo oro della spedizione norvegese (trentadue i podi totali per loro).

Alle spalle dei migliori ci sono gli statunitensi Gus Schumacher e Ben Ogden, che con il tempo di 18’30’’3 pagano +1.4’’ ma riescono a fornire una prova solida e senza troppe sbavature. L’Italia è terza in 18’32’’2, e ha forse qualche rimpianto sul secondo stint di Federico Pellegrino (un po’ risucchiato dalle altre nazioni). Barp è fenomenale nei suoi settori, Pellegrino torna a fare la differenza dopo l’ultimo cambio e regala all’Italia l’ennesima medaglia di un’edizione già straordinaria dei Giochi Olimpici invernali.

Le dichiarazioni di Federico Pellegrino

 L'atleta della Valle d'Aosta ha guidato tutta la nazionale italiana del fondo e ora lascia spazio ai suoi eredi. Queste le sue parole a Eurosport dopo la premiazione: "La storia continua. Adesso abbiamo giovani forti che possono portare avanti il progetto. Elia in futuro sarà quello che esulterà per i risultati. Aver vinto due medaglie qui nelle mie ultime Olimpiadi è qualcosa di speciale".

Leggi anche

Sci di fondo, Klaebo schiacciasassi: vince il 10° oro olimpico e punta a fare l'en plein

olimpiadi milano-cortina 2026
milano-cortina
sci di fondo

Ultime notizie

4

Galeotto fu lo spot: Brignone e James si sono conosciuti sul set tv. E c'era la Goggia...

Sprint tecnica libera a squadre donne, finale per Ganz e De Martin Pinter. La giornata dei Giochi Invernali LIVE

La 25esima medaglia arriva dallo sci di fondo: Pellegrino-Barp di bronzo!

Sci di fondo, Klaebo schiacciasassi: vince il 10° oro olimpico e punta a fare l'en plein

25
Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento

Olimpiadi Invernali: tutte le medaglie dell'Italia in foto

8

Sci di fondo, in gara c'è anche...un cane: le immagini dell'invasione di pista

Lisa VITTOZZI: biathlon inseguimento 10km, argento

Italiani in gara oggi: occhi puntati su Pellegrino, Vittozzi e Sighel

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 17 febbraio 2026

01:40
DICH TGCOM STAFFETTA DICH

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

Speed skating, ecco la nona meraviglia: rimonta sugli Usa, oro nell'inseguimento a squadre

8

Trio d'oro nello speed skating: Ghiotto, Giovannini e Malfatti vincono l'inseguimento a squadre

4

Sorpresa durante la staffetta del biathlon: Klopp suona la campanella dell'ultimo giro

Dimessa dall'ospedale di Treviso e rientrata negli Usa: le parole di Vonn che ringrazia l'Italia

Biathlon, Passler riammesa ai Giochi dopo il caso doping ma esclusa dalla staffetta femminile

Cerimonia di chiusura Milano-Cortina: anche Achille Lauro sul palco a Verona

4

Galeotto fu lo spot: Brignone e James si sono conosciuti sul set tv. E c'era la Goggia...

I più visti di Milano-Cortina 2026

Paura sul trampolino del Big Air: 18enne Lajunen portato via in barella

Galeotto fu lo spot: Brignone e James si sono conosciuti sul set tv. E c'era la Goggia...

Federica Brignone e James Mabye

James Mbaye tifa per la Brignone: chi è il nuovo fidanzato di Fede

Federica Brignone nel gigante a Milano-Cortina 2026

Brignone, il miracolo è doppio: domina anche il gigante donne! Della Mea quarta, delusione Goggia

Così forte che le rivali si inchinano: Hector e Stjernesund ai piedi di Fede

La doppietta della tigre Brignone: "Al traguardo ho sentito le urla, non capivo più nulla"

Notizie del giorno
Vedi tutti
14:21
Sprint tecnica libera a squadre donne, finale per Ganz e De Martin Pinter. La giornata dei Giochi Invernali LIVE
14:17
Michael Schumacher "non comparirà più in pubblico"
Borussia Dormtmund-Atalanta, i promossi e i bocciati
14:10
Borussia Dormtmund-Atalanta, i promossi e i bocciati
La verità di Bastoni
14:09
La verità di Bastoni
Galatasaray-Juventus, i promossi e bocciati
14:09
Galatasaray-Juventus, i promossi e bocciati