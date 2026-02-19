Il playoff nero delle italiane: Inter, Juve e Atalanta rischiano il fallimento
Dieci gol subiti e tre sconfitte: tutto si può aggiustare nel playoff di ritorno, ma la strada è molto in salita
© Getty Images
Complici i grandi risultati dell'Inter degli ultimi anni, con due finali raggiunte anche se poi perse, l'Italia non abbandonava la Champions a fine febbraio da un bel po'. Ci eravamo abituati bene, va detto, perché la dimensione europea delle nostre squadre è quella che è, gli investimenti sono ridotti soprattutto se paragonati a quelli del calcio inglese e le possibilità di ben figurare sono state spesso affidate più alle capacità tattiche che a quelle tecniche. Passare però dai quarti di finale con tre italiane (allora Milan, Napoli e Inter) di tre stagioni fa al disastroso playoff di andata di oggi non era davvero prevedibile.
Tre partite, tutte in trasferta, tre sconfitte con dieci gol subiti e tre fatti. Alzi la mano chi avrebbe potuto immaginarsi una debacle del genere di Juve, Atalanta e Inter contro le avversarie pescate nel sorteggio. Certo, il Galatasaray sa essere una brutta bestia soprattutto in casa. Certo, il Dormund, nel suo stadio e trascinato dal meraviglioso muro giallo, fa paura a molti. E certo, giocare in Norvegia, su campo sintetico, a fine febbraio non è esattamente quello che uno si augurerebbe. Ma oltre ai risultati, pessimi, anche le prestazioni sono state tutto fuorché convincenti. E risalire, oggi, sembra un'impresa.
Inutile guardare il ranking, uno dei giochini preferiti dalla nostra truppa negli ultimi anni. Siamo in picchiata libera, superati e distanziati, oltre che dall'Inghilterra, anche da Germania, Portogallo e Spagna. La quinta squadra nella prossima Champions è impossibile o quasi. Qui e ora c'è piuttosto da salvare la pellaccia, mettendo in ipotesi rimonte anche possibili ma molto complicate. La Juve di Istanbul ha possibilità zero. Quella dell'ultimo mese e mezzo potrebbe anche risalire la china, anche se servono tre gol di scarto per portare partita e qualificazione almeno ai supplementari. Tre gol che servono anche a Inter e Atalanta. Il Dortmund è avversario duro a morire, ma l'Atalanta ha mostrato negli anni di avere risorse imprevedibili. E l'Inter... beh, l'Inter può tutto ma deve girare decisamente l'interruttore. Il passaggio tra il campionato di casa, dov'è praticamente perfetta, e la Champions è stato traumatico e la nottata di Bodo ha portato in dote anche l'infortunio di Lautaro, anima del gruppo, e quello di Zielinski, baricentro stagionale della squadra di Chivu. Può farcela, anzi, possono farcela tutte, ma è e sarà durissima.
Certamente le speranze, dopo i sorteggi, erano altre. Si pensava di poter portare tre squadre agli ottavi e già si facevano i conti con i possibili abbinamenti. Oggi tocca fare i conti con una realtà diversa. Tra una settimana il margine d'errore sarà zero. Dentro o fuori. Per evitare di uscire dall'Europa così male e così in fretta.