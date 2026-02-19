Il playoff nero delle italiane: Inter, Juve e Atalanta rischiano il fallimento

Inutile guardare il ranking, uno dei giochini preferiti dalla nostra truppa negli ultimi anni. Siamo in picchiata libera, superati e distanziati, oltre che dall'Inghilterra, anche da Germania, Portogallo e Spagna. La quinta squadra nella prossima Champions è impossibile o quasi. Qui e ora c'è piuttosto da salvare la pellaccia, mettendo in ipotesi rimonte anche possibili ma molto complicate. La Juve di Istanbul ha possibilità zero. Quella dell'ultimo mese e mezzo potrebbe anche risalire la china, anche se servono tre gol di scarto per portare partita e qualificazione almeno ai supplementari. Tre gol che servono anche a Inter e Atalanta. Il Dortmund è avversario duro a morire, ma l'Atalanta ha mostrato negli anni di avere risorse imprevedibili. E l'Inter... beh, l'Inter può tutto ma deve girare decisamente l'interruttore. Il passaggio tra il campionato di casa, dov'è praticamente perfetta, e la Champions è stato traumatico e la nottata di Bodo ha portato in dote anche l'infortunio di Lautaro, anima del gruppo, e quello di Zielinski, baricentro stagionale della squadra di Chivu. Può farcela, anzi, possono farcela tutte, ma è e sarà durissima.