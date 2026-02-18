Sci di fondo, in gara c'è anche...un cane: le immagini dell'invasione di pista

© italyphotopress
Un lupo cecoslovacco è entrato sul tracciato della semifinale femminile in Val di Fiemme scatenando l'ironia del web
Ha dell'incredibile quanto successo nella prima semifinale femminile della team spirit di sci di fondo alle Olimpiadi. Nel bel mezzo della prova un cane ha fatto invasione sulla pista in Val di Fiemme. Il lupo cecoslovacco ha percorso tutta la discesa e ha proseguito la sua corsa anche sul rettilineo finale, tagliando poi il traguardo dietro le atlete.
Come riportato da Eurosport, il cane si chiama Nazgul ed è di proprietà di Alice Varesco, ex fondista che abita nelle vicinanze della pista.
Le immagini stanno già facendo il giro del web ed entreranno sicuramente nella raccolta degli episodi più esilaranti di Milano-Cortina 2026.