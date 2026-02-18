Sci di fondo, in gara c'è anche...un cane: le immagini dell'invasione di pista

Ha dell'incredibile quanto successo nella prima semifinale femminile della team spirit di sci di fondo alle Olimpiadi. Nel bel mezzo della prova un cane ha fatto invasione sulla pista in Val di Fiemme. Il lupo cecoslovacco ha percorso tutta la discesa e ha proseguito la sua corsa anche sul rettilineo finale, tagliando poi il traguardo dietro le atlete.