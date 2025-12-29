Milano Cortina 2026, Dardus firma la colonna sonora ufficiale con "Fantasia italiana"

È Dardust a firmare “Fantasia Italiana”, la colonna sonora ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Pianista e produttore musicale tra i più premiati e influenti della sua generazione, Dario Faini, in arte Dardust, ha realizzato un brano che rispecchia lo Spirito Italiano e contemporaneo di Milano Cortina 2026, unendo tradizione e contemporaneità.