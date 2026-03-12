Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati dell'11 marzo 2026

© Getty Images
Italiani in gara, risultati, protagonisti e curiosità dalle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 con aggiornamenti e notizie live
Benvenuti nel nostro live quotidiano dedicato alle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026: minuto dopo minuto, tutto quello che succede ai Giochi Invernali italiani. Dalle qualificazioni ai risultati delle gare e relativo medagliere, fino ai retroscena dal villaggio olimpico e agli aggiornamenti sulle condizioni degli atleti azzurri: in questo articolo troverete tutti i fatti del giorno aggiornati in tempo reale.
Chiara Mazzel, con la guida Fabrizio Casal, ha vinto la medaglia d'argento nello slalom gigante Vision Impaired delle Paralimpiadi di Milano Cortina, a Cortina d'Ampezzo. La fassana, al quarto podio in altrettante gare di questi Giochi (una vittoria e tre secondi posti), si è dovuta arrendere solo all'austriaca Veronika Aigner.