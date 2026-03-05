Paura per Riccardo Cardani: cade in allenamento e perde i sensi. Paralimpiadi a rischio

Grave infortunio per l'atleta paralimpico di snowboard cross Riccardo Cardani. Nell'allenamento odierno, l'azzurro è caduto e l'incidente ha provocato la rottura del casco. A seguito dell'impatto, l'atleta ha perso conoscenza per circa 45 secondi. Per accertamenti precauzionali, Cardani è stato trasportato in ospedale e sottoposto a una Tac. Le sue condizioni, a quanto si apprende, sono in miglioramento.