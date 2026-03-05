milano-cortina 2026

Paura per Riccardo Cardani: cade in allenamento e perde i sensi. Paralimpiadi a rischio

05 Mar 2026 - 13:53
Riccardo Cardani © instagram

Grave infortunio per l'atleta paralimpico di snowboard cross Riccardo Cardani. Nell'allenamento odierno, l'azzurro è caduto e l'incidente ha provocato la rottura del casco. A seguito dell'impatto, l'atleta ha perso conoscenza per circa 45 secondi. Per accertamenti precauzionali, Cardani è stato trasportato in ospedale e sottoposto a una Tac. Le sue condizioni, a quanto si apprende, sono in miglioramento.

Come sta Cardani?

 "Lo staff medico, in collaborazione con lo staff tecnico e col presidente, sta valutando attentamente la situazione - sottolinea il Comitato paralimpico italiano - ponendo come priorità assoluta la salute dell'atleta". La sua partecipazione ai Giochi Paralimpici di Milano-Cortina 2026 "è a rischio". 

Chi è Riccardo Cardani: dal nuoto allo snowboard Non

chiamatelo solo "atleta". Riccardo Cardani è un concentrato di energia che scorre veloce, dalla batteria suonata a tutto gas alle discese sulla neve. Classe 1992, la sua vita cambia a 17 anni a causa di un incidente in moto che gli causa la paralisi del braccio destro. Ma per Riccardo, lo sport non è un optional: è "un tassello fondamentale". Dopo un inizio nel nuoto paralimpico (grazie all'incoraggiamento dell'amica Giulia Ghiretti), scopre la sua vera vocazione: lo snowboard cross.

Con il mito di Michael Jordan nel cuore e le note dei Metallica nelle orecchie, Cardani ha scalato le gerarchie mondiali, centrando la qualificazione a Pechino 2022 e conquistando podi pesanti in Coppa del Mondo, fino allo storico oro di Big White nel 2024. Oltre la tavola, c'è un uomo dalle mille sfumature: un cinefilo che sogna le Svalbard, un appassionato di motocross e un "maestro delle grigliate" con gli amici. 

