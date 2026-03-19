il lutto

Como in lutto: è morto Michael Hartono, azionista di riferimento del club

Aveva 86 anni ed era azionista di riferimento del club lariano insieme al fratello Robert Budi

19 Mar 2026 - 11:23
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Il Como in lutto: Michael Bambang Hartono, uno dei due fratelli Hartono e azionista di riferimento del club lariano insieme a Robert Budi Hartono, è morto a Singapore all’età di 86 anni. La notizia arriva dall’Indonesia, al momento non risultano ancora comunicati ufficiali del Como sulla vicenda.

Michael Hartono è stato una delle colonne finanziarie della galassia che negli ultimi anni ha rilanciato il Como. Insieme al fratello Robert, era al vertice di un impero economico costruito attorno a Djarum e soprattutto alla partecipazione in Bank Central Asia, snodo centrale di una fortuna che Forbes collocava ancora tra le più grandi del pianeta.

Il suo nome è legato all’operazione che nel 2019 ha permesso al Como di uscire da una fase delicatissima e di avviare una risalita impressionante, ma la sua scomparsa non produrrà scossoni immediati nella gestione del club. La struttura proprietaria e manageriale resta solida, con Robert Budi Hartono ancora al centro dell’assetto e con una governance già definita. 

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