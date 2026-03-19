Como in lutto: è morto Michael Hartono, azionista di riferimento del club

Il suo nome è legato all’operazione che nel 2019 ha permesso al Como di uscire da una fase delicatissima e di avviare una risalita impressionante, ma la sua scomparsa non produrrà scossoni immediati nella gestione del club. La struttura proprietaria e manageriale resta solida, con Robert Budi Hartono ancora al centro dell’assetto e con una governance già definita.