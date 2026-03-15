"Ciao ciao Cortina": chiuse le Paralimpiadi, "un faro nell'oscurità"

"Ciao ciao Cortina" è l'espressione apparsa all'interno dello Stadio Olimpico del ghiaccio di Cortina d'Ampezzo, durante la coinvolgente cerimonia di chiusura dei Giochi paralimpici invernali Milano Cortina 2026. L'impianto sportivo, simbolo dei VII Giochi invernali 1956, è stato radicalmente ammodernato e ampliato, proprio per questa edizione delle Paralimpiadi. La massima autorità presente era Lorenzo Fontana, presidente della Camera dei deputati. La cerimonia si è aperta con l'inno nazionale italiano cantato da Arisa, che ha accompagnato l'alzabandiera del Tricolore da parte della Polizia di Stato in uniforme storica.