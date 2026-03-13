Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 13 marzo 2026

L'Italia conquista un altro oro alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina, lo ha vinto Jacopo Luchini nello snowboard, specialità banked slalom. Quarta medaglia d’oro per l’Italia con Jacopo Luchini, che ha chiuso in 56 secondi e spicci il banked slalom per atleti con disabilità agli arti superiori. Lo sport azzurro paralimpico non aveva mai raccolto così tanti primi gradini del podio ai giochi invernali, quindi è già record. Undici le medaglie in totale targare Italia finora, a un soffio dalle 13 storiche di Lillehammer