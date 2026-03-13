paralimpiadi

Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 13 marzo 2026

Italiani in gara, risultati, protagonisti e curiosità dalle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 con aggiornamenti e notizie live

13 Mar 2026 - 12:14
Benvenuti nel nostro live quotidiano dedicato alle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026: minuto dopo minuto, tutto quello che succede ai Giochi Invernali italiani. Dalle qualificazioni ai risultati delle gare e relativo medagliere, fino ai retroscena dal villaggio olimpico e agli aggiornamenti sulle condizioni degli atleti azzurri: in questo articolo troverete tutti i fatti del giorno aggiornati in tempo reale.

L'Italia conquista un altro oro alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina, lo ha vinto Jacopo Luchini nello snowboard, specialità banked slalom. Quarta medaglia d’oro per l’Italia con Jacopo Luchini, che ha chiuso in 56 secondi e spicci il banked slalom per atleti con disabilità agli arti superiori. Lo sport azzurro paralimpico non aveva mai raccolto così tanti primi gradini del podio ai giochi invernali, quindi è già record. Undici le medaglie in totale targare Italia finora, a un soffio dalle 13 storiche di Lillehammer

