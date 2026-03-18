juventus

Juventus, Yildiz: "I soldi non contano, il mio futuro è qui. Non mi piace il paragone con Del Piero"

Intervista a Kenan Yildiz. L'addio al Bayern, il rapporto con Allegri e Spalletti e il paragone con Del Piero: "Voglio scrivere la mia storia"

18 Mar 2026 - 08:36
videovideo

Kenan Yildiz, fresco di rinnovo del contratto con la Juventus fino al 2030, spiega quanto sia stato facile dire - ancora una volta - sì ai bianconeri: "Non ho mai giocato per denaro ma per migliorare, per me è importante la fiducia e qui me ne hanno sempre mostrata, sto benissimo. La Juve è sempre stata il mio pensiero e lo sapevano anche i miei genitori (che curano i suoi interessi, ndr), il mio futuro è qui. Non come al Bayern Monaco: ci sono stato undici anni e c'era sempre qualcuno migliore di me, è stato naturale andare via".

Tre anni fa, una volta arrivato a Torino, ha trovato Massimiliano Allegri: "Gli devo tanto, tutta questa vita, per come è cominciata. Devo gratitudine anche a Montella (ct della Turchia, ndr)". Ora, invece, c'è Luciano Spalletti: "Un grande tecnico, un uomo speciale, di emozioni".

Classe 2005, Yildiz al Corriere dello Sport dimostra tanta maturità: "Pochi calciatori riescono a mantenere lo stesso livello di prestazioni per 50 partite. Ci sta che a volte arrivino le critiche, i giornalisti fanno questo: scrivere opinioni. Per quanto mi riguarda so che devo migliorare tanto, per esempio basta guardare Cristiano Ronaldo che a 40 anni ha una mentalità fantastica".

Infine un accenno al paragone che tanti fanno, quello con Alex Del Piero: "Non mi piace perché io ho appena cominciato mentre lui è una leggenda mondiale, fa parte della storia della Juve e del calcio. Voglio costruire una storia tutta mia e lasciare qualcosa di mio".

Juve, a giugno Yildiz varrà 140 milioni. Quante (possibili) plusvalenze in Serie A!

1 di 19
© sportmediaset
© sportmediaset
© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

yildiz
juventus
del piero
allegri
spalletti
intervista

Ultimi video

01:51
Banda, paura e gioia

Banda, paura e gioia

00:15
DICH HIEN PRE BAYERN DICH

Atalanta, Hien: "Kane? Se gioca lui o un altro cambia poco"

01:03
DICH PALLADINO PRE BAYERN DICH

Atalanta, Palladino: "Orgogliosi di essere qui. I 6 gol dell'andata sono stati tanti"

03:40
DICH GRAVINA SU ARBITRI DICH

Gravina sugli arbitri: "Clima insopportabile, dobbiamo tutti ritrovare serenità"

01:27
DICH PREMIO BEARZOT A FABREGAS DICH

"Ha dato forma a un sogno glamour", a Fabregas il premio Bearzot

01:41
ITW RAKITIC SU MODRIC (INTEGRALE) 17/03 SRV

Rakitic: "Modric resta al Milan? Deciderà quando…"

00:33
Il penalty del Parma non c'era, la rigorista lo sbaglia apposta: lezione di fair play

Il penalty del Parma non c'era, la rigorista lo sbaglia apposta: lezione di fair play

02:16
Taveri: "Per il portiere del futuro derby con l'Inter"

Taveri: "Per il portiere del futuro derby con l'Inter"

03:28
Scudetto, non è finita

Scudetto, non è ancora finita: cosa insegna la storia

01:45
Thuram, mancano i gol

Thuram, senza gol partono le riflessioni sul futuro

01:39
De Bruyne, il ritorno

Il Napoli sogna in grande col ritorno di De Bruyne

01:47
Rabiot, l'indispensabile

Milan, hai un solo indispensabile: Rabiot

01:27
Miceli: "Con l'Atalanta può giocare il quinto portiere del Bayern"

Miceli: "Con l'Atalanta può giocare il quinto portiere del Bayern"

01:59
I 50 anni di Recoba

I 50 anni di Recoba

02:51
Il var a chiamata

Il var a chiamata

01:51
Banda, paura e gioia

Banda, paura e gioia

I più visti di Juventus

DICH BOGA POST UDINESE-JUVENTUS DICH

Boga "Ringrazio Dio ogni giorno per questa opportunità"

DICH SPALLETTI POST UDINESE JUVENTUS DICH

Spalletti: "Il gol di Conceicao era buono"

Di Gregorio e Spalletti

Spalletti non riposa, aspetta la firma e lavora da psicologo: le due frasi motivazionali alla squadra

Juve, la volata Champions ha tre pilastri: Yildiz, Boga e la difesa ritrovata

Juve, senti Arrivabene: "Giusto pagare 70 mln per Vlahovic, sogno Donnarumma. Tornerei alla Ferrari"

Spalletti: "La squadra ha fatto veramente bene, soddisfatto di Boga"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:05
Inter, situazione Bastoni: il dolore persiste, cosa filtra verso la Fiorentina
09:25
Lazio, rimosso un inno pre-gara: altra protesta dei tifosi
08:54
Guai Abramovic: il Regno Unito gli fa causa per il caso dei fondi del Chelsea
23:32
Bove torna a esultare: primo gol dal rientro in campo. "Quanto mi mancava"
23:28
La vendetta di Vinicius: segna, elimina Pep ed esulta ricordando lo sfottò dei tifosi del City