Juventus, Yildiz: "I soldi non contano, il mio futuro è qui. Non mi piace il paragone con Del Piero"

Kenan Yildiz, fresco di rinnovo del contratto con la Juventus fino al 2030, spiega quanto sia stato facile dire - ancora una volta - sì ai bianconeri: "Non ho mai giocato per denaro ma per migliorare, per me è importante la fiducia e qui me ne hanno sempre mostrata, sto benissimo. La Juve è sempre stata il mio pensiero e lo sapevano anche i miei genitori (che curano i suoi interessi, ndr), il mio futuro è qui. Non come al Bayern Monaco: ci sono stato undici anni e c'era sempre qualcuno migliore di me, è stato naturale andare via".