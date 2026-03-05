PARALIMPIADI

Paralimpiadi, Cardani dopo la caduta: "Sto bene. Il casco mi ha salvato la vita"

L’atleta azzurro era stato protagonista di una brutta caduta in allenamento: "Ho la pelle dura"

05 Mar 2026 - 19:22
Dopo la paura, Riccardo Cardani ha rassicurato tutti. L'azzurro paralimpico di snowboard cross durante l'allenamento odierno è stato protagonista di una brutta caduta che gli ha provocato la rottura del casco e gli ha fatto perdere conoscenza per circa 45 secondi.

Riccardo Cardani

Paura per Riccardo Cardani: cade in allenamento e perde conoscenza. Come sta

Cardani è stato trasportato in ospedale per accertamenti che, fortunatamente hanno dato esito negativo: "Ciao a tutti! Volevo rassicurarvi.. sto bene! Un po’ dolorante ma va tutto bene, dalle visite effettuate in ospedale non ci sono danni, sono stato nelle nuvole per parecchio tempo… ma per fortuna ho la pelle dura e il casco di @briko.official mi ha salvato la vita, purtroppo il lavoro di @dariofalz1 non potrò indossarlo per questi giochi. Ora non mi rimane che riposare e recuperare le energie per la battaglia", ha scritto sul suo account Instagram allegando le foto delle conseguenze della botta sia sul caso che sulla sua faccia. Cardani dunque dovrebbe essere regolarmente in gara nella prossime Paralimpiadi di Milano-Cortina nella sua specialità, lo snowboard cross. 

Lo Snowboard Paralimpico alle Paralimpiadi Invernali: adrenalina, acrobazie e velocità tra le curve

riccardo cardani
snowboard cross
paralimpiadi invernali
olimpiadi milano-cortina 2026
infortunio
caduta

L'azzurro di snowboard cross Cardani rassicura tutti dopo la caduta: "Sto bene. Il casco mi ha salvato la vita"

Lo Snowboard Paralimpico alle Paralimpiadi Invernali: adrenalina, acrobazie e velocità tra le curve

