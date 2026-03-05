Paralimpiadi, Cardani dopo la caduta: "Sto bene. Il casco mi ha salvato la vita"

Cardani è stato trasportato in ospedale per accertamenti che, fortunatamente hanno dato esito negativo: "Ciao a tutti! Volevo rassicurarvi.. sto bene! Un po’ dolorante ma va tutto bene, dalle visite effettuate in ospedale non ci sono danni, sono stato nelle nuvole per parecchio tempo… ma per fortuna ho la pelle dura e il casco di @briko.official mi ha salvato la vita, purtroppo il lavoro di @dariofalz1 non potrò indossarlo per questi giochi. Ora non mi rimane che riposare e recuperare le energie per la battaglia", ha scritto sul suo account Instagram allegando le foto delle conseguenze della botta sia sul caso che sulla sua faccia. Cardani dunque dovrebbe essere regolarmente in gara nella prossime Paralimpiadi di Milano-Cortina nella sua specialità, lo snowboard cross.