MILANO-CORTINA

Milano-Cortina: rubate due 'stone' allo stadio del curling

Hanno un valore intorno agli 800 euro ciascuna, il furto è stato denunciato

05 Mar 2026 - 13:12
© Getty Images

© Getty Images

Due "stone" per il curling sono state rubate nei giorni scorsi dallo Stadio del ghiaccio di Cortina D'Ampezzo, dove si stanno già disputando le prime partite delle Paralimpiadi Milano Cortina 2026. La notizia, anticipata dall'agenzia austriaca Dpa, è stata confermata nel capoluogo ampezzano. Il furto è stato denunciato alla comando della Polizia di Stato.

Le pietre vengono state utilizzate in questi giorni precedenti la cerimonia di apertura nel doppio misto, quest'anno disputato per la prima volta alle Paralimpiadi. Il valore di una "stone" si aggira attorno agli 800 euro. Al di là del danno economico non si prevedono ripercussioni sullo svolgimento delle gare.

curling
paralimpiadi
milano-cortina

