Milano-Cortina: rubate due 'stone' allo stadio del curling

Due "stone" per il curling sono state rubate nei giorni scorsi dallo Stadio del ghiaccio di Cortina D'Ampezzo, dove si stanno già disputando le prime partite delle Paralimpiadi Milano Cortina 2026. La notizia, anticipata dall'agenzia austriaca Dpa, è stata confermata nel capoluogo ampezzano. Il furto è stato denunciato alla comando della Polizia di Stato.