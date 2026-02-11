MILANO-CORTINA 2026

Milano-Cortina 2026: Mattarella incontra la Goggia e telefona alla Fontana

Il presidente della Repubblica alla campionessa di sci: "Terza Olimpiade, terza medaglia. Era difficile". Poi la chiacchierata con la plurimedagliata di short track

11 Feb 2026 - 18:43
"Complimenti! Terza Olimpiade, terza medaglia. Era difficile". A Cortina il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato Sofia Goggia congratulandosi con la campionessa azzurra per il bronzo conquistato nella discesa libera. "Abbiamo una bella squadra", ha aggiunto il Capo dello Stato che poi ha domandato: "La Vonn come sta? È stato un gesto di coraggio il suo", ha aggiunto facendo riferimento alla brutta caduta cui è stata vittima la statunitense. "Occorrerebbe far capire ai tifosi e telespettatori che cosa c'è dietro la vostra preparazione", ha sottolineato Mattarella, rivolgendosi poi al presidente del Coni Luciano Buonfiglio: "State dando immagine di vitalità e di organizzazione". Con la Goggia Mattarella ha parlato anche di calcio: visto che la bergamasca è un'accesa tifosa dell'Atalanta, il presidente della Repubblica ha ironizzato sull'ex ct della Dea Gasperini, adesso alla Roma: "Lo sa perché è bravo? Perché è stato due anni al Palermo".

Al termine dell'incontro, il presidente Mattarella ha chiesto al direttore della Comunicazione del Comitato olimpico nazionale di chiamare Arianna Fontana. Alla telefonata ha risposto il marito dell'azzurra, che ha avvisato Fontana, impegnata in allenamento. La pattinatrice ha subito interrotto ciò che stava facendo per rispondere al presidente. Mattarella ha poi parlato a lungo con l'atleta: "Sei Olimpiadi, sei successi. Complimenti", le parole del capo dello Stato all'azzurra. "La squadra è stata formidabile. Complimenti anche agli altri".

