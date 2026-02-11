Milano-Cortina 2026: Mattarella incontra la Goggia e telefona alla Fontana

"Complimenti! Terza Olimpiade, terza medaglia. Era difficile". A Cortina il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato Sofia Goggia congratulandosi con la campionessa azzurra per il bronzo conquistato nella discesa libera. "Abbiamo una bella squadra", ha aggiunto il Capo dello Stato che poi ha domandato: "La Vonn come sta? È stato un gesto di coraggio il suo", ha aggiunto facendo riferimento alla brutta caduta cui è stata vittima la statunitense. "Occorrerebbe far capire ai tifosi e telespettatori che cosa c'è dietro la vostra preparazione", ha sottolineato Mattarella, rivolgendosi poi al presidente del Coni Luciano Buonfiglio: "State dando immagine di vitalità e di organizzazione". Con la Goggia Mattarella ha parlato anche di calcio: visto che la bergamasca è un'accesa tifosa dell'Atalanta, il presidente della Repubblica ha ironizzato sull'ex ct della Dea Gasperini, adesso alla Roma: "Lo sa perché è bravo? Perché è stato due anni al Palermo".