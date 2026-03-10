Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 10 marzo 2026

© Getty Images
Italiani in gara, risultati, protagonisti e curiosità dalle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 con aggiornamenti e notizie live
Benvenuti nel nostro live quotidiano dedicato alle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026: minuto dopo minuto, tutto quello che succede ai Giochi Invernali italiani. Dalle qualificazioni ai risultati delle gare e relativo medagliere, fino ai retroscena dal villaggio olimpico e agli aggiornamenti sulle condizioni degli atleti azzurri: in questo articolo troverete tutti i fatti del giorno aggiornati in tempo reale.
Prima vittoria dell'Italia dell'hockey paralimpico che si impone sulla Germania 2-1. Una sfida che ha visto gli azzurri sotto di un gol dopo appena 2'40". Ma dopo una lunga pressione, l'Italia è riuscita a impattare il match in superiorità numerica: all'11'55" il rebound di Larch ha firmato l'1-1 con il quale si è chiuso il primo tempo. Nel secondo periodo Landeros con una giocata individuale ha portato avanti gli azzurri, che poi nel finale hanno concesso pochissimo controllando il match. L'Italia tornerà in pista giovedì contro Giappone o Slovacchia per la semifinale del tabellone dei piazzamenti tra il quinto e l'ottavo posto.