Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 10 marzo 2026

Prima vittoria dell'Italia dell'hockey paralimpico che si impone sulla Germania 2-1. Una sfida che ha visto gli azzurri sotto di un gol dopo appena 2'40". Ma dopo una lunga pressione, l'Italia è riuscita a impattare il match in superiorità numerica: all'11'55" il rebound di Larch ha firmato l'1-1 con il quale si è chiuso il primo tempo. Nel secondo periodo Landeros con una giocata individuale ha portato avanti gli azzurri, che poi nel finale hanno concesso pochissimo controllando il match. L'Italia tornerà in pista giovedì contro Giappone o Slovacchia per la semifinale del tabellone dei piazzamenti tra il quinto e l'ottavo posto.