paralimpiadi

Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 10 marzo 2026

Italiani in gara, risultati, protagonisti e curiosità dalle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 con aggiornamenti e notizie live

10 Mar 2026 - 13:29
Benvenuti nel nostro live quotidiano dedicato alle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026: minuto dopo minuto, tutto quello che succede ai Giochi Invernali italiani. Dalle qualificazioni ai risultati delle gare e relativo medagliere, fino ai retroscena dal villaggio olimpico e agli aggiornamenti sulle condizioni degli atleti azzurri: in questo articolo troverete tutti i fatti del giorno aggiornati in tempo reale.

Prima vittoria dell'Italia dell'hockey paralimpico che si impone sulla Germania 2-1. Una sfida che ha visto gli azzurri sotto di un gol dopo appena 2'40". Ma dopo una lunga pressione, l'Italia è riuscita a impattare il match in superiorità numerica: all'11'55" il rebound di Larch ha firmato l'1-1 con il quale si è chiuso il primo tempo. Nel secondo periodo Landeros con una giocata individuale ha portato avanti gli azzurri, che poi nel finale hanno concesso pochissimo controllando il match. L'Italia tornerà in pista giovedì contro Giappone o Slovacchia per la semifinale del tabellone dei piazzamenti tra il quinto e l'ottavo posto.

La cerimonia d'apertura dei Giochi invernali paralimpici

L'azzurro di snowboard cross Cardani rassicura tutti dopo la caduta: "Sto bene. Il casco mi ha salvato la vita"

Riccardo Cardani

Paura per Riccardo Cardani: cade in allenamento e perde conoscenza. Come sta

Rubate due "stone" allo stadio del curling: valgono 800 euro ciascuna

Stadio Olimpico del Ghiaccio

Dalle cerimonie alle gare: tutti i luoghi e gli impianti delle Paralimpiadi Invernali italiane

Derby e Paralimpiadi: a Milano rafforzata la sicurezza per le tensioni in Medio Oriente

Il Wheelchair Curling alle Paralimpiadi Invernali: intesa e precisione, alla ricerca della traiettoria perfetta

Lo spirito Paralimpico secondo gli italiani: occasione di celebrazione dello sport e dell’inclusione

Marta Bassino e Lilly: il progetto "Never Stop Supporting" a Milano

Lo Snowboard Paralimpico alle Paralimpiadi Invernali: adrenalina, acrobazie e velocità tra le curve

