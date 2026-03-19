Gli arbitri della 30.a giornata: Colombo per Fiorentina-Inter, Milan-Torino a Fourneau

Mariani e Marchetti dirigeranno rispettivamente Cagliari-Napoli e Juventus-Sassuolo. Tutte le designazioni

19 Mar 2026 - 12:41
Sarà l'arbitro Andrea Colombo a dirigere Fiorentina-Inter, match della 30.a giornata del campionato di Serie A in programma domenica prossima alle 20.45, mentre per Milan-Torino (sabato ore 18:00) è stato designato Francesco Fourneau. Cagliari-Napoli (venerdì ore 18:30) sarà arbitrata da Maurizio Mariani, mentre Juventus-Sassuolo (sabato ore 20:45) è stata affidata a Matteo Marchetti. 

TUTTE LE DESIGNAZIONI

CAGLIARI - NAPOLI    Venerdì 20/03 h 18:30

MARIANI
BINDONI – TEGONI
IV:      PERRI
VAR:  MARINI
AVAR:   SERRA

GENOA - UDINESE    Venerdì 20/03 h. 20:45

COLLU
PERETTI - BIFFI
IV:      TURRINI
VAR:   AURELIANO
AVAR:    PEZZUTO

 PARMA - CREMONESE    Sabato 21/03 h. 15:00

FABBRI
CIPRESSA – YOSHIKAWA
IV:       GALIPO’
VAR:  PATERNA
AVAR:    DI BELLO

MILAN - TORINO    Sabato 21/03 h. 18:00

FOURNEAU
ROSSI M. - MORO
IV:     DOVERI
VAR:   NASCA
AVAR:    MARESCA

 JUVENTUS - SASSUOLO    Sabato 21/03 h. 20:45

MARCHETTI
COSTANZO – BIANCHINI
IV:      ALLEGRETTA
VAR:   ABISSO
AVAR:    CAMPLONE

 COMO - PISA    h. 12:30

PAIRETTO
MASTRODONATO - FONTEMURATO
IV:     MUCERA
VAR:   MERAVIGLIA
AVAR: DI BELLO

 ATALANTA – H. VERONA    h. 15:00

AYROLDI
BERCIGLI – FONTANI
IV:     CREZZINI
VAR:    MAGGIONI
AVAR:     LA PENNA

BOLOGNA - LAZIO    h. 15:00

FELICIANI
BERTI – LAUDATO
IV:     ZANOTTI
VAR:     DI PAOLO
AVAR:      GIUA

ROMA - LECCE    h. 18:00

SACCHI J.L.
BACCINI – ZINGARELLI
IV:       MASSIMI
VAR:     GHERSINI
AVAR:  ABISSO

FIORENTINA - INTER    h. 20:45

COLOMBO
BAHRI – DEI GIUDICI
IV:       TREMOLADA
VAR:     MARESCA
AVAR:   MASSA

