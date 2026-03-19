Gli arbitri della 30.a giornata: Colombo per Fiorentina-Inter, Milan-Torino a Fourneau
Mariani e Marchetti dirigeranno rispettivamente Cagliari-Napoli e Juventus-Sassuolo. Tutte le designazioni
Sarà l'arbitro Andrea Colombo a dirigere Fiorentina-Inter, match della 30.a giornata del campionato di Serie A in programma domenica prossima alle 20.45, mentre per Milan-Torino (sabato ore 18:00) è stato designato Francesco Fourneau. Cagliari-Napoli (venerdì ore 18:30) sarà arbitrata da Maurizio Mariani, mentre Juventus-Sassuolo (sabato ore 20:45) è stata affidata a Matteo Marchetti.
TUTTE LE DESIGNAZIONI
CAGLIARI - NAPOLI Venerdì 20/03 h 18:30
MARIANI
BINDONI – TEGONI
IV: PERRI
VAR: MARINI
AVAR: SERRA
GENOA - UDINESE Venerdì 20/03 h. 20:45
COLLU
PERETTI - BIFFI
IV: TURRINI
VAR: AURELIANO
AVAR: PEZZUTO
PARMA - CREMONESE Sabato 21/03 h. 15:00
FABBRI
CIPRESSA – YOSHIKAWA
IV: GALIPO’
VAR: PATERNA
AVAR: DI BELLO
MILAN - TORINO Sabato 21/03 h. 18:00
FOURNEAU
ROSSI M. - MORO
IV: DOVERI
VAR: NASCA
AVAR: MARESCA
JUVENTUS - SASSUOLO Sabato 21/03 h. 20:45
MARCHETTI
COSTANZO – BIANCHINI
IV: ALLEGRETTA
VAR: ABISSO
AVAR: CAMPLONE
COMO - PISA h. 12:30
PAIRETTO
MASTRODONATO - FONTEMURATO
IV: MUCERA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: DI BELLO
ATALANTA – H. VERONA h. 15:00
AYROLDI
BERCIGLI – FONTANI
IV: CREZZINI
VAR: MAGGIONI
AVAR: LA PENNA
BOLOGNA - LAZIO h. 15:00
FELICIANI
BERTI – LAUDATO
IV: ZANOTTI
VAR: DI PAOLO
AVAR: GIUA
ROMA - LECCE h. 18:00
SACCHI J.L.
BACCINI – ZINGARELLI
IV: MASSIMI
VAR: GHERSINI
AVAR: ABISSO
FIORENTINA - INTER h. 20:45
COLOMBO
BAHRI – DEI GIUDICI
IV: TREMOLADA
VAR: MARESCA
AVAR: MASSA