Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati dell'8 marzo 2026

08 Mar 2026 - 13:31
Benvenuti nel nostro live quotidiano dedicato alle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026: minuto dopo minuto, tutto quello che succede ai Giochi Invernali italiani. Dalle qualificazioni ai risultati delle gare e relativo medagliere, fino ai retroscena dal villaggio olimpico e agli aggiornamenti sulle condizioni degli atleti azzurri: in questo articolo troverete tutti i fatti del giorno aggiornati in tempo reale.

Emanuel Perathoner ha vinto la medaglia d'oro nello snowboard cross uomini alle Paralimpiadi di Milano Cortina. E' il primo oro per i colori azzurri dei Giochi 2026. Sulla pista di Cortina D'Ampezzo ha preceduto l'australiano Ben Tudhope e il coreano Lee Jehyuk.

Lo Sci di Fondo Paralimpico alle Paralimpiadi Invernali: dalle volate nello sprint alle sfide di resistenza sulle lunghe distanze

