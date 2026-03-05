Dove si svolgono le Paralimpiadi 2026? Guida a stadi, palazzetti e cerimonie
Scopri la mappa completa delle Paralimpiadi Milano Cortina 2026. Dalla cerimonia all'Arena di Verona ai palazzetti di Milano e Cortina: ecco dove vedere le gare
Stadio Olimpico del Ghiaccio © olympics.com
I Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, come le Olimpiadi Invernali, saranno evento diffuso e sostenibile, capace di valorizzare l’eccellenza architettonica italiana e l’accessibilità universale tra Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige. Ecco dove si svolgeranno.
Dove si svolgono le cerimonie delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026?
L'Arena di Verona, dopo aver ospitato la Cerimonia di Chiusura dello Olimpiadi, farà anche da palcoscenico alla Cerimonia di Apertura delle Paralimpiadi 2026. Lo storico anfiteatro romano, simbolo universale della cultura italiana, ospiterà l'inizio ufficiale dei Giochi. La Cerimonia di Chiusura, invece, sarà allo Stadio Olimpico del Ghiaccio: situato a Cortina d’Ampezzo, questo storico impianto costruito per le Olimpiadi del 1956 ospiterà l’ultimo atto della manifestazione.
Dove si svolgono gli sport sul ghiaccio delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026?
- Milano Santagiulia Ice Hockey Arena: questa nuova arena multifunzionale nel quartiere Santa Giulia a Milano sarà il cuore pulsante del Para Ice Hockey. Progettata secondo i più moderni criteri di sostenibilità e accessibilità, lascerà alla città un'importante eredità per i grandi eventi futuri.
- Stadio Olimpico del Ghiaccio: oltre alla chiusura, lo stadio di Cortina ospiterà le sfide strategiche del curling in carrozzina. La struttura è stata sottoposta a interventi di adeguamento per garantire la massima accessibilità agli atleti e al pubblico, preservando il suo fascino iconico. Dove si svolgono gli sport sulla neve Le montagne del Veneto e del Trentino ospiteranno le discipline più adrenaliniche e di resistenza, sfruttando tracciati famosi a livello internazionale.
- Tofane Alpine Skiing Centre: sulla leggendaria pista Olympia delle Tofane (2.560 metri di lunghezza e 750 metri di dislivello) si assegneranno le medaglie dello Sci Alpino Paralimpico. Il comprensorio garantisce pendenze tecniche e una visibilità ottimale, fondamentali per le categorie visually impaired e sitting.
- Cortina Para Snowboard Park: sempre nel comprensorio delle Tofane, sulla pista San Zan, sorge un'area dedicata interamente alle evoluzioni dello Snowboard, dove gli atleti si sfideranno tra dossi e curve paraboliche. Un'area progettata per esaltare la velocità e l'agilità degli atleti in discipline come il Cross e il Banked Slalom, con le magnifiche vette dolomitiche sullo sfondo.
- Tesero Cross-Country Skiing Stadium: questo stadio, celebre a livello mondiale, sarà il teatro per le gare di Para Biathlon e Sci di Fondo Paralimpico. La struttura offre percorsi tecnicamente complessi e strutture di tiro all'avanguardia che metteranno alla prova la resistenza e la precisione degli atleti.