Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 7 marzo 2026

Benvenuti nel nostro live quotidiano dedicato alle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026: minuto dopo minuto, tutto quello che succede ai Giochi Invernali italiani. Dalle qualificazioni ai risultati delle gare e relativo medagliere, fino ai retroscena dal villaggio olimpico e agli aggiornamenti sulle condizioni degli atleti azzurri: in questo articolo troverete tutti i fatti del giorno aggiornati in tempo reale.
Prima medaglia per l'Italia alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina, con Chiara Mazzel, che conquista l'argento nella discesa ipovedenti AS2, guidata da Nicola Cotti Cottini sulla pista delle Tofane di Cortina D'Ampezzo. L'atlea italiana si è piazzata a 48 centesimi di distacco dall'austriaca Veronika Aigner (AS3, guida Lilly Sammer), che ha vinto con 1'22"55. Terza la slovacca Alexandra Rexova (AS2) guidata da Sophia Polak. Al quinto posto un'altra azzurra, Martina Vozza con guida Ylenia Sabidussi. Per Mazzel, atleta delle Fiamme Gialle, si tratta della prima medaglia olimpica conquistata in carriera; nel suo palmares ci sono tre ori e due argenti mondiali.