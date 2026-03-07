paralimpiadi

Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 7 marzo 2026

Italiani in gara, risultati, protagonisti e curiosità dalle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 con aggiornamenti e notizie live

07 Mar 2026 - 10:21
1 di 62
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Benvenuti nel nostro live quotidiano dedicato alle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026: minuto dopo minuto, tutto quello che succede ai Giochi Invernali italiani. Dalle qualificazioni ai risultati delle gare e relativo medagliere, fino ai retroscena dal villaggio olimpico e agli aggiornamenti sulle condizioni degli atleti azzurri: in questo articolo troverete tutti i fatti del giorno aggiornati in tempo reale.

Prima medaglia per l'Italia alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina, con Chiara Mazzel, che conquista l'argento nella discesa ipovedenti AS2, guidata da Nicola Cotti Cottini sulla pista delle Tofane di Cortina D'Ampezzo. L'atlea italiana si è piazzata a 48 centesimi di distacco dall'austriaca Veronika Aigner (AS3, guida Lilly Sammer), che ha vinto con 1'22"55. Terza la slovacca Alexandra Rexova (AS2) guidata da Sophia Polak. Al quinto posto un'altra azzurra, Martina Vozza con guida Ylenia Sabidussi. Per Mazzel, atleta delle Fiamme Gialle, si tratta della prima medaglia olimpica conquistata in carriera; nel suo palmares ci sono tre ori e due argenti mondiali.

milano-cortina 2026
diretta
notizie
aggiornamenti
paralimpiadi

Ultime notizie

Il Para Ice Hockey alle Paralimpiadi Invernali: lo sport che infiamma le arene, tra scivolate, rotazioni e tiri fulminei

Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 7 marzo 2026

Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 6 marzo 2026

62

La cerimonia d'apertura dei Giochi invernali paralimpici

L'azzurro di snowboard cross Cardani rassicura tutti dopo la caduta: "Sto bene. Il casco mi ha salvato la vita"

Riccardo Cardani

Paura per Riccardo Cardani: cade in allenamento e perde conoscenza. Come sta

Rubate due "stone" allo stadio del curling: valgono 800 euro ciascuna

Stadio Olimpico del Ghiaccio

Dalle cerimonie alle gare: tutti i luoghi e gli impianti delle Paralimpiadi Invernali italiane

Derby e Paralimpiadi: a Milano rafforzata la sicurezza per le tensioni in Medio Oriente

Il Wheelchair Curling alle Paralimpiadi Invernali: intesa e precisione, alla ricerca della traiettoria perfetta

Lo spirito Paralimpico secondo gli italiani: occasione di celebrazione dello sport e dell’inclusione

Marta Bassino e Lilly: il progetto "Never Stop Supporting" a Milano

Lo Snowboard Paralimpico alle Paralimpiadi Invernali: adrenalina, acrobazie e velocità tra le curve

Olimpiadi, un milione di danni alla pista da bob di Cortina | La Fondazione: "Sistemeremo tutto"

Lo Sci di Fondo Paralimpico alle Paralimpiadi Invernali: dalle volate nello sprint alle sfide di resistenza sulle lunghe distanze

Il Para Ice Hockey alle Paralimpiadi Invernali: lo sport che infiamma le arene, tra scivolate, rotazioni e tiri fulminei

I più visti di Milano-Cortina 2026

Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 6 marzo 2026

Olimpiadi, un milione di danni alla pista da bob di Cortina | La Fondazione: "Sistemeremo tutto"

Rubate due "stone" allo stadio del curling: valgono 800 euro ciascuna

Riccardo Cardani

Paura per Riccardo Cardani: cade in allenamento e perde conoscenza. Come sta

L'azzurro di snowboard cross Cardani rassicura tutti dopo la caduta: "Sto bene. Il casco mi ha salvato la vita"

Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 7 marzo 2026

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:20
Juventus e Spalletti insieme: ecco quando arrivano firma e annuncio del rinnovo
11:01
Salomon Aero Glide 4 GRVL: correre oltre i confini
11:00
Mercedes prova di forza, Vasseur: "un altro pianeta"
10:47
Pattada Wild Trail: sul filo della passione nella patria delle resolzas
10:46
Da Shevchenko a Zanetti, tutti i record del derby del Milano