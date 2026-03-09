Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 9 marzo 2026

© Getty Images
Italiani in gara, risultati, protagonisti e curiosità dalle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 con aggiornamenti e notizie live
Benvenuti nel nostro live quotidiano dedicato alle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026: minuto dopo minuto, tutto quello che succede ai Giochi Invernali italiani. Dalle qualificazioni ai risultati delle gare e relativo medagliere, fino ai retroscena dal villaggio olimpico e agli aggiornamenti sulle condizioni degli atleti azzurri: in questo articolo troverete tutti i fatti del giorno aggiornati in tempo reale.
Medaglia d'oro nel supergigante ipovedenti alle Paralimpiadi di Milano Cortina. L'azzurra, con la guida Nicola Cotti Cottini, ha ottenuto il miglior tempo con 1'14''84. Argento per l'austriaca Veronika Aigner (+0,60) e bronzo per la slovacca Alexandra Rexova (+4.85). Per l'Italia si tratta del secondo oro dopo quello di Emanuel Perathoner nello snowboard cross uomini.