Celebrazioni

Di padre in figlio: le dinastie di piloti in Formula 1

Dai box alle griglie di partenza, alcune storie dimostrano che la passione e il talento possono attraversare le generazioni

di Tommaso Marcoli
19 Mar 2026 - 12:24
© Getty Images

© Getty Images

In Formula 1 il cognome può essere un’eredità pesante. Crescere tra paddock e officine significa respirare competizione fin da bambini, imparare i segreti del mestiere prima ancora di avere la patente. Ma trasformare un nome famoso in risultati veri è tutta un’altra storia. Eppure, negli anni, diverse dinastie hanno lasciato un segno profondo nel Circus.

Le dinastie di piloti in Formula 1

1 di 7
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

I cognomi che hanno fatto la storia
Il caso più celebre è quello dei Max Verstappen e Jos Verstappen. Il padre corre tra gli anni ’90 e primi 2000 senza mai vincere un GP; il figlio riscrive i record di precocità e diventa campione del mondo, trasformando il talento grezzo di famiglia in dominio assoluto. Destino diverso ma ugualmente iconico per Keke Rosberg e Nico Rosberg: entrambi campioni del mondo. Il padre conquista il titolo nel 1982, il figlio nel 2016 battendo Lewis Hamilton al termine di una rivalità tesissima. Tra le linee di sangue più vincenti c’è anche quella di Graham Hill e Damon Hill: unico caso di padre e figlio iridati per decenni. Graham è leggenda pura degli anni ’60; Damon riporta il cognome sul tetto del mondo nel 1996.
Nuove generazioni, stessa passione
Impossibile non citare i Gilles Villeneuve e Jacques Villeneuve. Il padre diventa mito per talento e coraggio, il figlio completa l’opera vincendo il Mondiale 1997 dopo aver conquistato anche la Indy 500. La tradizione continua con i Carlos Sainz Sr. e Carlos Sainz Jr.: il padre è leggenda dei rally, il figlio protagonista stabile in F1 e vincitore di Gran Premi, dimostrando che il talento può cambiare disciplina senza perdere efficacia. Stessa dinamica per Mick Schumacher, figlio del sette volte iridato Michael Schumacher. L'ultimo è Kimi Antonelli, il cui padre Marco è proprietario di una scuderia nel campionato GT. Di padre in figlio, il motorsport si tramanda.

Ti potrebbe interessare

videovideo
padre
figlio
festa del papa
piloti
formula 1
f1

Ultimi video

00:17
Toto Wolff, ma che combini?

Toto Wolff, ma che combini?

01:21
La Formula 1 incontra il rally

La Formula 1 incontra il rally

02:39
Valentino Rossi torna a parlare a Misano

Valentino Rossi torna a parlare a Misano

00:51
Antonelli: targhetta della prima vittoria fuori dalla sede Mercedes

Antonelli: targhetta della prima vittoria fuori dalla sede Mercedes

03:13
parla antonelli ok

Antonelli in esclusiva: "Ora punto al Mondiale"

02:04
A tu per tu con il futuro della Mercedes Niccolò Perico

A tu per tu con il futuro della Mercedes Niccolò Perico

00:34
Verstappen passione calcio: test delle conoscenze perfetto

Verstappen passione calcio: test delle conoscenze perfetto

02:40
13 SRV PERICO ANTONELLI 17/3 SRV

Niccolò Perico: "Io come Kimi Antonelli? La strada è lunga"

06:14
ANTONELLI IN AEROPORTO A BOLOGNA MCH

Kimi Antonelli: "Bella la dedica di Sinner. Ora le tagliatelle di mamma"

01:18
DICH TRULLI SU ANTONELLI DICH

Jarno Trulli ci crede: "Antonelli è nella posizione di potersi giocare il mondiale"

00:22
DICH FISICHELLA SU ANTONELLI DICH

Fisichella sostiene Antonelli: "Spero sia la prima di tante altre"

00:55
DICH VALENTINO ROSSI SU KIMI ANTONELLI DICH

Valentino Rossi esalta Kimi Antonelli: "Lo abbiamo seguito dai kart. Bellissimo vederlo vincere"

00:30
Toto Wolff e l'amore per Hamilton

Toto Wolff e l'amore per Hamilton

00:19
Max e Kimi, che bromance

Max e Kimi, che bromance

01:00
Video Red Bull

Verstappen in Mercedes, l'annuncio è virale

00:17
Toto Wolff, ma che combini?

Toto Wolff, ma che combini?

I più visti di Formula 1

13 SRV PERICO ANTONELLI 17/3 SRV

Niccolò Perico: "Io come Kimi Antonelli? La strada è lunga"

DICH VALENTINO ROSSI SU KIMI ANTONELLI DICH

Valentino Rossi esalta Kimi Antonelli: "Lo abbiamo seguito dai kart. Bellissimo vederlo vincere"

parla antonelli ok

Antonelli in esclusiva: "Ora punto al Mondiale"

Luca di Montezemolo: "Antonelli in Mercedes mi dà un po' fastidio"

Valentino Rossi su Kimi Antonelli: "è speciale, bello per la F.1 e per l'Italia"

ANTONELLI IN AEROPORTO A BOLOGNA MCH

Kimi Antonelli: "Bella la dedica di Sinner. Ora le tagliatelle di mamma"

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
15:34
Argentina: Messi torna in nazionale, convocato per il Guatemala
15:20
F1, Antonelli: "Successo non cambierà Kimi, resterò me stesso"
15:13
Zambrotta: "L'Italia può andare al Mondiale, ce la farà"
15:04
Undici campioni del Napoli nel murale di Jorit allo stadio Maradona
15:01
Neymar scopre che Ancelotti non l'ha convocato, il video diventa virale