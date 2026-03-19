Di padre in figlio: le dinastie di piloti in Formula 1

I cognomi che hanno fatto la storia

Il caso più celebre è quello dei Max Verstappen e Jos Verstappen. Il padre corre tra gli anni ’90 e primi 2000 senza mai vincere un GP; il figlio riscrive i record di precocità e diventa campione del mondo, trasformando il talento grezzo di famiglia in dominio assoluto. Destino diverso ma ugualmente iconico per Keke Rosberg e Nico Rosberg: entrambi campioni del mondo. Il padre conquista il titolo nel 1982, il figlio nel 2016 battendo Lewis Hamilton al termine di una rivalità tesissima. Tra le linee di sangue più vincenti c’è anche quella di Graham Hill e Damon Hill: unico caso di padre e figlio iridati per decenni. Graham è leggenda pura degli anni ’60; Damon riporta il cognome sul tetto del mondo nel 1996.

Nuove generazioni, stessa passione

Impossibile non citare i Gilles Villeneuve e Jacques Villeneuve. Il padre diventa mito per talento e coraggio, il figlio completa l’opera vincendo il Mondiale 1997 dopo aver conquistato anche la Indy 500. La tradizione continua con i Carlos Sainz Sr. e Carlos Sainz Jr.: il padre è leggenda dei rally, il figlio protagonista stabile in F1 e vincitore di Gran Premi, dimostrando che il talento può cambiare disciplina senza perdere efficacia. Stessa dinamica per Mick Schumacher, figlio del sette volte iridato Michael Schumacher. L'ultimo è Kimi Antonelli, il cui padre Marco è proprietario di una scuderia nel campionato GT. Di padre in figlio, il motorsport si tramanda.