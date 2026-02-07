Spalletti: "Bellissimo avere Kenan per più anni possibili, più forti con Elkann vicino"

Una conferenza stampa particolare, quella della vigilia di Juventus-Lazio. La precedenza viene data alla comunicazione del rinnovo di Yildiz. Poi tocca a Spalletti e non si poteva che iniziare da lì: "Ci siamo vestiti tutti così perché è un giorno importante per la Juventus ed è significativo per le ambizioni di questo club. È bellissimo pensare di avere Kenan per più anni possibili. Per la Lazio Yildiz è a disposizione, mentre Kelly e Conceicao hanno lavorato a parte dobbiamo valutarli domani mattina. Il suo rinnovo? Secondo me è giusto non mettere pressione alla cosa, anche la società deve fare le sue valutazioni. Quando avrà dimostrato di meritarlo come Yildiz, se ci riuscirà, allora sarà possibile. Ma ora siamo tutti concentrati sul presente. Ci sono tante partite e le opinioni possono cambiare, facciamo le cose con calma. Con John Elkann parlo spesso, lo sento molto vicino. Per tornare a Kenan, lui dà forza a tutta la squadra. È importante quanto fa brillare la squadra, quanto riesce a stare collegato alla squadra e influenzarla. Yildiz ha lo strappo, l'uno contro uno fulminante. Con uno così ti trovi a giocare in superiorità, visto che salta quasi sempre l'uomo. Yildiz è veramente tanta roba. La sua età? Ha avuto ottimi insegnamenti, è solare e sorridente, e questo fa parte della cultura e della sua famiglia".