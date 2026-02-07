BLINDATO

Juventus, ufficiale il rinnovo di Yildiz: "La nostra storia continua: insieme faremo grandi cose"

Per il turco raggiunta l'intesa fino al 2030 con stipendio più che triplicato: "Sono molto contento, amo la Juve"

07 Feb 2026 - 16:39
videovideo

Ora è ufficiale: Kenan Yildiz ha rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 2030. Il turco, in compagnia di Damien Comolli, ha apposto la firma sul nuovo contratto proprio in sala stampa. "Prima di tutto voglio ringraziare John Elkann, Damien Comolli, tutta la Juve, il mister, i compagni e i tifosi: sono molto contento di rinnovare il mio contratto e di rimanere nella storia della Juve. Sono sicuro che insieme faremo cose bellissime. Io amo la Juventus: da quando sono arrivato sono rimasto fiducioso che avremmo fatto bene. Grazie mille e fino alla fine".

Dopo anni tribolati, i bianconeri sembrano dunque aver finalmente trovato un progetto tecnico su cui poter porre le basi per il futuro. L'arrivo di Luciano Spalletti non ha portato soltanto garanzie nel breve, ma fa ben sperare soprattutto sul lungo periodo: a Torino, in campo e fuori, c'è la percezione che finalmente sulla panchina della Signora sia arrivato un tecnico con cui poter costruire.

Yildiz al centro

 E il ritorno della Juventus ai massimi livelli passa, per forza di cose, dalla conferma dei calciatori migliori. Uno su tutti: Kenan Yilidiz. La stellina turca negli ultimi mesi ha ricevuto sondaggi e apprezzamenti da tanti top club europei (dal Manchester United al Chelsea fino al Real Madrid), ingolositi da un contratto in scadenza 2029 da 1,6 milioni a stagione: compenso non in linea con lo status raggiunto in questa stagione dall'ex Bayern Monaco.

I dettagli del contratto Alla Juve sono consapevoli che la credibilità del progetto passa, anche, dalla conferma del talento turco e, in questo senso, la dirigenza ha fatto uno sforzo importante per arrivare alla fumata bianca con il calciatore e il suo entourage: accordo trovato per un quadriennale (2030) che in questa stagione frutterà a Yildiz 6 milioni di euro e dalla prossima toccherà quota 7 più bonus. Un compenso da top, il più pagato in rosa al pari di David e alla spalle soltanto di Vlahovic, con cui la Juve ha voluto far capire al turco di essere un elemento fondamentale oggi ma anche nel progetto futuro. 

