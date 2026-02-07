Juventus, ufficiale il rinnovo di Yildiz: "La nostra storia continua: insieme faremo grandi cose"

Ora è ufficiale: Kenan Yildiz ha rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 2030. Il turco, in compagnia di Damien Comolli, ha apposto la firma sul nuovo contratto proprio in sala stampa. "Prima di tutto voglio ringraziare John Elkann, Damien Comolli, tutta la Juve, il mister, i compagni e i tifosi: sono molto contento di rinnovare il mio contratto e di rimanere nella storia della Juve. Sono sicuro che insieme faremo cose bellissime. Io amo la Juventus: da quando sono arrivato sono rimasto fiducioso che avremmo fatto bene. Grazie mille e fino alla fine".