Milano-Cortina 2026: gli azzurri in gara oggi 7 febbraio
In palio le prime medaglie in sci alpino, sci di fondo, pattinaggio di velocità, salto con gli sci e snowboard
Quarto giorno di gare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Ecco gli azzurri impegnati nella giornata di oggi, sabato 7 febbraio. Prima giornata con opportunità di medaglie in sci alpino, sci di fondo, pattinaggio di velocità, salto con gli sci e snowboard.
10:30
Sci acrobatico: Slopestyle donne, qualificazioni manche 1 (Flora Tabanelli)
11:30
Sci alpino: Discesa libera uomini (Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Florian Schieder)
11:35
Sci acrobatico: Slopestyle donne, qualificazioni manche 2 (Flora Tabanelli)
13:00
Sci di fondo: Skiathlon 10+10km donne (Anna Comarella, Martina Di Centa, Maria Gismondi)
14:00
Sci acrobatico: Slopestyle uomini, qualificazioni manche 1 (Miro Tabanelli)
14:35
Curling: Round robin doppio misto, Italia - Svezia (Stefania Constantini, Amos Mosaner)
14:40
Hockey su ghiaccio: Turno preliminare donne, Italia-Svezia
15:05
Sci acrobatico: Slopestyle uomini, qualificazioni manche 2 (Miro Tabanelli)
16:00
Pattinaggio di velocità: 3000m donne (Francesca Lollobrigida)
17:00
Slittino: Singolo uomini, manche 1 (Dominik Fischnaller)
18:32
18:45
Salto con gli sci: Individuale donne trampolino normale, primo turno (Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer)
19:05
Curling: Round robin doppio misto, Italia - Norvegia (Stefania Constantini, Amos Mosaner)
19:30
Snowboard: Big air uomini, finale (Ian Matteoli)
19:45
Pattinaggio di figura: Gara a squadre, singolo uomini, programma corto (Daniel Grassl)
19:57
Salto con gli sci: Individuale donne trampolino normale, finale (ev. Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer)
22:05
Pattinaggio di figura: Gara a squadre, danza su ghiaccio, danza libera (Charlène Guignard, Marco Fabbri)
* in grassetto le gare a medaglia