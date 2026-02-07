Freccia... arancione: All Conditions Express, lasciapassare per l'avventura

Indossata la nostra dotazione ACG, siamo pronti per dare il via alla nostra avventura sui sentieri. Il campo base è allestito al parcheggio del Parco Valentino, nei pressi del grattacielo che - a dispetto del suo aspetto “brutalista” - è con il tempo diventato uno dei landmarks più identitari della località lecchese. Questo posto è per me una seconda casa. Solo poche settimane fa ho preso parte proprio qui e per la quarta volta alla Snow Run Resinelli, uno degli appuntamenti trail più classici della stagione invernale, che scatta proprio a fianco del grattacielo. Diciamo che l’ingrediente principale (la neve) che era del tutto mancato il terzo sabato di gennaio (a dispetto del nome della gara) abbonda invece oggi! Della Snow Run tra l’altro ci apprestiamo a ripercorrere quasi del tutto fedelmente il primo anello da otto chilometri, questa volta però da percorrere in senso antiorario. Sono nel mio ambiente insomma e non vedo l’ora di lanciarmi sui sentieri, che penso di essere uno dei pochi a conoscere già (e a menadito). Anche per questo approfitto più che volentieri della possibilità di montare i pratici ramponcini da neve e ghiaccio: oltre a fornire extragrip e sicurezza (ho un lungo calendario di gare davanti a me, non voglio comprometterlo ai primi di febbraio), i ramponcini - arancioni, of course! - isolano un po’ di più le mie Nike ACG Ultrafly Trail (colore? Lo sapete già!) dal terreno, mantenendole anche più asciutte e senza comprometterne il feeling. Il plotone si divide in due gruppi: chi corre (i trailrunners) e i camminatori (gli hikers). Scelgo manco a dirlo la prima opzione e mi avvio poco dietro a due guide local che fanno il passo fin dai primi chilometri, che alternano discesa e salita tra boschetti, valloncelli e radure imbiancate... al punto giusto. Galvanizzato dalla “padronanza” dei luoghi, mi trovo a correre nelle prime posizioni prendendo come primo riferimento la treccia della ragazza davanti a me che corre con passo regolare e con stile: scoprirò solo a fine corsa trattarsi di Daniela Oemus, trailrunner tedesca di livello mondiale che tre anni fa ha vinto la mitica Zegama-Aizkorri!