Evans domina il Rally di Svezia e va in testa al mondiale
Il gallese trionfa nel secondo round stagionale in podio tutto Toyota con Katsuta e Pajari. Solo quarto l'idolo di casa Solber. Bene anche l'Italia: Fontana re del WRC3, Trentin sorprende nel WRC2.di Massimiliano Cocchi
Nel freddo estremo delle strade innevate di Umeå, il Rally di Svezia 2026 ha confermato una certezza: Toyota Gazoo Racing è lo squadrone da battere. Elfyn Evans ha guidato una Yaris perfetta, portando a casa la vittoria con una prestazione solida e incisiva e aggiudicandosi il secondo appuntamento del Mondiale WRC con autorità, scalzando tutti gli avversari e issandosi al comando della classifica iridata.
Il successo di Evans non è stato isolato: il marchio giapponese ha piazzato quattro Yaris nelle prime quattro posizioni, un’esibizione di forza rara. Takamoto Katsuta è arrivato alle spalle del gallese, imponendo un ritmo costante fino all’ultimo tratto, mentre Sami Pajari ha completato il podio, regalando al team giapponese un risultato storico che non si vedeva dal 2010, quando Citroën chiuse due prove consecutive con il podio monopolizzato.
Dietro a loro si è piazzato Oliver Solberg, che aveva acceso l’entusiasmo locale nei primi giorni di gara ma ha pagato caro una foratura venerdì, che lo ha rallentato e tolto dalla lotta per il podio finale. Nonostante la rimonta e la guida incisiva, la quarta piazza è stata il massimo risultato possibile per il talento svedese.
La Power Stage, l’ultimo assalto cronometrato della gara, ha sorriso a Thierry Neuville su Hyundai, che ha conquistato punti preziosi in un weekend comunque difficile per la squadra coreana. Adrien Fourmaux ha chiuso al quinto posto.
Anche l’Italia si è fatta notare nei ranghi nazionali: Lorenzo Bertelli, alla guida di una Toyota, ha chiuso in quindicesima posizione assoluta, confermandosi più di un gentleman driver. A seguire, ottima performance di Matteo Fontana: sedicesimo assoluto con la sua WRC3, ha conquistato anche la vittoria di categoria, ribadendo di essere come uno dei giovani più interessanti del panorama rally.
Bene anche Trentin, in gara con una Skoda WRC2 gestita da ACI team Italia che ha chiuso ottavo di categoria e ventiduesimo assoluto.
Con questo risultato, Evans non solo porta a casa la vittoria, ma sale in vetta alla classifica mondiale, prendendo quota su rivali come Solberg nel campionato piloti. Toyota, con questa doppietta di podi completi nelle prime due prove stagionali, si conferma anche leader tra i costruttori con un vantaggio significativo.
Ora lo sguardo di tutto il WRC si sposta verso sud. Dal bianco immacolato delle foreste svedesi si va al fango africano del Safari Rally Kenya, in programma dal 12 al 15 marzo, dove la lotta riprenderà in un habitat completamente diverso. Un’altra sfida, un’altra storia da scrivere.