Evans domina il Rally di Svezia e va in testa al mondiale

Dietro a loro si è piazzato Oliver Solberg, che aveva acceso l’entusiasmo locale nei primi giorni di gara ma ha pagato caro una foratura venerdì, che lo ha rallentato e tolto dalla lotta per il podio finale. Nonostante la rimonta e la guida incisiva, la quarta piazza è stata il massimo risultato possibile per il talento svedese.