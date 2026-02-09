Sci: Lindsey Vonn sottoposta a doppia operazione per la riduzione della frattura al femore

Una volta giunta al Ca' Foncello, la Vonn è stata sottoposta a un intervento chirurgico molto delicato che ha richiesto un approccio multidisciplinare. Non si è trattato di una semplice procedura ortopedica: l'atleta ha subito una doppia operazione per la riduzione della frattura al femore della gamba sinistra, con l'applicazione di un fissaggio esterno, che ha visto collaborare fianco a fianco chirurghi ortopedici e plastici. L'obiettivo primario era la stabilizzazione della gamba sinistra, pesantemente colpita dall'impatto, ma l'apporto della chirurgia plastica è stato fondamentale per prevenire gravi complicazioni legate al gonfiore e alla circolazione del sangue, rischi frequenti in traumi di questa portata. Un dettaglio rilevante riguarda la gestione del team medico: sebbene fosse presente il medico personale della sciatrice, quest'ultimo ha svolto un ruolo di assistenza, lasciando che fossero i chirurghi italiani a guidare l'intera procedura.