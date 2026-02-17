Nuovo stadio Lazio al Flaminio: presentato il progetto da 50.570 posti. Lotito: "Puntiamo a Euro 2032"

L'iter burocratico seguirà il percorso normativo già affrontato dalla Roma e attualmente il club è in attesa delle analisi della conferenza dei servizi. Secondo le previsioni fornite, l'inizio dei lavori è fissato per il primo semestre del 2027, con il completamento definitivo dell'opera previsto entro il primo semestre del 2031. Questa tempistica è strettamente legata alla strategia "Lazio 2032 - il Sogno Responsabile", che punta a inserire il Flaminio tra le sedi ospitanti di Euro 2032. Il club ha infatti già formalizzato una manifestazione di interesse per mettere Roma e il nuovo stadio nelle condizioni di partecipare a questo grande evento internazionale.