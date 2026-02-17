il progetto

Nuovo stadio Lazio al Flaminio: presentato il progetto da 50.570 posti. Lotito: "Puntiamo a Euro 2032"

La Lazio presenta il progetto per il nuovo Stadio Flaminio: 50.570 posti, investimento da 480 milioni e fine lavori nel 2031

17 Feb 2026 - 14:30
La Lazio ha ufficialmente scoperto le carte sul futuro della sua nuova "casa". Durante la presentazione tenutasi questa mattina a Formello, il presidente Claudio Lotito ha illustrato il piano di riqualificazione dello stadio Flaminio, un’operazione ambiziosa da oltre 480 milioni di euro. L'obiettivo è trasformare l’opera di Pier Luigi Nervi in un hub moderno e tecnologicamente all'avanguardia, capace di integrare lo sport nel tessuto urbano attraverso aree commerciali, spazi hospitality, un museo del club, parcheggi e nuove piste ciclabili.

Quanti posti avrà il nuovo stadio della Lazio?

 Il progetto, sviluppato in collaborazione con lo Studio Archea e con il supporto scientifico delle università Sapienza e Roma Tre, prevede un incremento significativo della capienza, che raggiungerà un totale di 50.570 posti. La struttura sfrutterà i 20.000 posti già esistenti del primo anello, ai quali si aggiungeranno altri 30.000 posti derivanti dalla costruzione di un nuovo anello. 

Quanto costerà il nuovo stadio della Lazio?

 Per quanto riguarda l'aspetto economico, l'investimento iniziale di 480 milioni di euro sarà sostenuto per 80 milioni attraverso l'autofinanziamento, mentre la quota restante verrà coperta da fonti terze, incluse le entrate derivanti dall'utilizzo degli spazi interni allo stadio. In merito alla gestione dei lavori, il presidente Lotito ha chiarito che l'opera farà capo a una nuova società controllata direttamente dalla Lazio, garantendo così una gestione diretta e trasparente del patrimonio infrastrutturale del club.

Quando sarà finito lo stadio Flaminio?

 L'iter burocratico seguirà il percorso normativo già affrontato dalla Roma e attualmente il club è in attesa delle analisi della conferenza dei servizi. Secondo le previsioni fornite, l'inizio dei lavori è fissato per il primo semestre del 2027, con il completamento definitivo dell'opera previsto entro il primo semestre del 2031. Questa tempistica è strettamente legata alla strategia "Lazio 2032 - il Sogno Responsabile", che punta a inserire il Flaminio tra le sedi ospitanti di Euro 2032. Il club ha infatti già formalizzato una manifestazione di interesse per mettere Roma e il nuovo stadio nelle condizioni di partecipare a questo grande evento internazionale.

I giornali sportivi: martedì 17 febbraio 2026

1 di 27
© sportmediaset
© sportmediaset
© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

