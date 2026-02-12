SuperG femminile, Mattarella primo tifoso delle azzurre a Cortina

© Getty Images
Il presidente della Repubblica con la giacca bianca dell'Italia ai piedi dell'Olimpia delle Tofane
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha seguito ai piedi della pista delle Tofane la gara olimpica di Super-G Femminile. Il Capo dello Stato è accompagnato dalla figlia Laura, entrambi hanno indossato la giacca della tuta olimpica con la scritta Italia. Sergio Mattarella ha seguito la gara olimpica dal gazebo di un ristorante ai piedi della pista insieme al ministro dello Sport Abodi, il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani, la presidente dei CIO Kirsty Coventry, il presidente del CONI Buonfiglio e il numero 1 della Fondazione Milano-Cortina 2026.
Dopo la gara vinta da Federica Brignone, le Frecce Tricolori hanno colorato le Dolomiti con il tricolore italiano creando uno spettacolo unico nella giornata del 5° oro azzurro alle Olimpiadi di Milano-Cortina.