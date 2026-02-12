SuperG femminile, Mattarella primo tifoso delle azzurre a Cortina

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha seguito ai piedi della pista delle Tofane la gara olimpica di Super-G Femminile. Il Capo dello Stato è accompagnato dalla figlia Laura, entrambi hanno indossato la giacca della tuta olimpica con la scritta Italia. Sergio Mattarella ha seguito la gara olimpica dal gazebo di un ristorante ai piedi della pista insieme al ministro dello Sport Abodi, il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani, la presidente dei CIO Kirsty Coventry, il presidente del CONI Buonfiglio e il numero 1 della Fondazione Milano-Cortina 2026.