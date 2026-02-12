1 di 11
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

MILANO-CORTINA 2026

SuperG femminile, Mattarella primo tifoso delle azzurre a Cortina

Il presidente della Repubblica con la giacca bianca dell'Italia ai piedi dell'Olimpia delle Tofane

12 Feb 2026 - 13:45
11 foto

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha seguito ai piedi della pista delle Tofane la gara olimpica di Super-G Femminile. Il Capo dello Stato è accompagnato dalla figlia Laura, entrambi hanno indossato la giacca della tuta olimpica con la scritta Italia. Sergio Mattarella ha seguito la gara olimpica dal gazebo di un ristorante ai piedi della pista insieme al ministro dello Sport Abodi, il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani, la presidente dei CIO Kirsty Coventry, il presidente del CONI Buonfiglio e il numero 1 della Fondazione Milano-Cortina 2026.

Dopo la gara vinta da Federica Brignone, le Frecce Tricolori hanno colorato le Dolomiti con il tricolore italiano creando uno spettacolo unico nella giornata del 5° oro azzurro alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

mattarella
olimpiadi
milano-cortina

Ultime notizie

Oro e veleni per la staffetta mista short track, Sighel attacca Fontana: "Con lei non siamo una squadra"

Paolo Borella
03:51
C'è Olimpiade e Olimpiade

C'è Olimpiade e Olimpiade

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 12 febbraio 2026

4

Breezy Johnson cade in SuperG, niente medaglia ma... anello e proposta di nozze

11

Mattarella presente a Cortina per seguire le azzure nel SuperG

17

Brignone, un SuperG da vera Tigre!

Il miracolo di Fede: dall'inferno alla speranza fino all'impresa che la rende leggenda

Antonella Pelosi
15

Olimpiadi Invernali: tutte le medaglie dell'Italia in foto

Brignone regina del SuperG: "Incredibile, sono ancora emozionata"

15

Brignone, così cresce una Tigre: dalle prime gare da bambina all'oro olimpico FOTO

00:25
Milano-Cortina 2026: le news del 12 febbraio

Milano-Cortina 2026: le news del 12 febbraio

Goggia: "Come se non avessi partecipato. Onore e complimenti a Federica"

In gara con le vittime della guerra sul casco: squalificato l'ucraino Heraskevych. "Ricorro al Tas"

Immensa Brignone, è medaglia d'oro nel SuperG! Goggia fuori

Scandalo nella squadra finlandese: allenatore di salto sospeso per problemi di alcolismo

Oro e veleni per la staffetta mista short track, Sighel attacca Fontana: "Con lei non siamo una squadra"

Paolo Borella

I più visti di Milano-Cortina 2026

Vonn, annuncio shock del padre: "Lindsey ha 41 anni e questa è la fine della sua carriera"

Arianna Fontana nella storia, l'Italia da 10 e lode: è oro nella staffetta mista di short track

Caduta Vonn a Milano-Cortina

Vonn sottoposta a doppia operazione per riduzione della frattura al femore: "Non è andata come volevo"

Constantini e Mosaner fanno 11: Italia di bronzo nel doppio misto di curling

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 9 febbraio 2026

Laegreid e il tradimento confessato alle Olimpiadi: arriva la risposta dell'ex fidanzata