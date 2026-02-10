Vladyslav Heraskevych e il casco vietato: scontro tra Ucraina e Cio a Milano-Cortina 2026

Il Cio: "Potrà indossare fascia nera al braccio" - "Consentiremo di indossare una fascia nera a scopo commemorativo durante le gare, in questo modo cerchiamo di mostrare la nostra compassione e comprensione". Così il portavoce del Cio Mark Adams durante il briefing quotidiano dei Giochi di Milano Cortina a proposito del caso scoppiato attorno al portabandiera ucraino Vladyslav Heraskevych, atleta di skeleton a cui è stato vietato dal Comitato Olimpico Internazionale di indossare un casco commemorativo raffigurante alcuni atleti uccisi durante gli attacchi russi. "Riteniamo che questo sia un buon compromesso - ha aggiunto Adams - Sarà un'eccezione, potrà esprimere il proprio dispiacere in questo modo. Ci sono regole che sono chiare a tutte le delegazioni, è possibile fare una richiesta di eccezione alla regola come ha fatto il comitato ucraino, e la fascetta nera è consentita ma ci devono essere ragioni specifiche".