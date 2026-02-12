Milano-Cortina 2026: salto sci, Finlandia sospende allenatore per problemi alcol

Scandalo nella nazionale finlandese di salto con gli sci: l'allenatore Igor Medved è stato costretto a lasciare Predazzo e i Giochi invernali di Milano-Cortina 2026. Il Comitato olimpico finlandese ha comunicato al coach la decisione di richiamarlo in patria "per comportamenti ritenuti contrari alle regole e ai valori della squadra". Il direttore del team Janne Hänninen ha precisato che la decisione è "arrivata per questioni legate al consumo di alcol". "La priorità è garantire serenità ad atleti e staff tecnico", ha aggiunto Hänninen. "Desidero scusarmi con l'intera squadra finlandese, con gli atleti e con i tifosi - ha scritto in una nota ufficiale Medved - Auguro alla squadra di restare concentrata sui Giochi e di continuare a lavorare con impegno". Per garantire la continuità agonistica e la necessaria serenità agli atleti ancora in gara, la Finlandia ha già provveduto a riorganizzare lo staff tecnico. La guida della squadra maschile sarà nelle mani di Lasse Moilanen, affiancato da Ossi-Pekka Valta e dal direttore sportivo Petter Kukkonen.