Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 9 febbraio 2026

Snowboard, Karl mostra i muscoli e omaggia Maier - Un'esultanza speciale e un omaggio a un grande degli sport invernali. L'austriaco Benjamin Karl ha celebrato l'oro nel gigante parallelo dello snowboard strappandosi maglia e pettorale e mostrando i muscoli dopo aver superato nella finalissima il coreano Kim Sangkyum. "Era un tributo a Hermann Maier - ha spiegato il 40enne connazionale del grande campione -. È stato uno dei più grandi sciatori di tutti i tempi in Austria e una volta ha fatto questo. Ho sempre pensato che se avessi avuto l'occasione avrei fatto la stessa cosa".