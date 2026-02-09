Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 9 febbraio 2026

© Getty Images
Italiani in gara, risultati, protagonisti e curiosità dai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 con aggiornamenti e notizie live
Benvenuti nel nostro live quotidiano dedicato a Milano-Cortina 2026: minuto dopo minuto, tutto quello che succede ai Giochi Invernali italiani. Dalle qualificazioni ai risultati delle gare, fino ai retroscena dal villaggio olimpico e agli aggiornamenti sulle condizioni degli atleti azzurri: in questo articolo troverete tutti i fatti del giorno aggiornati in tempo reale.
Combinata a squadre, Italia 1 al comando dopo la discesa: Giovanni Franzoni ha fatto segnare il miglior tempo dopo la manche di discesa libera con il tempo di 1: 51.80 davanti a Svizzera 3 Alexis Monney di 17 centesimi e a Svizzera 1 con Marco Odermatt staccato di 28 centesimi. Al 4° posto momentaneo il campione olimpico di discesa libera Von Allmen che rappresenta Svizzera 2. 5° posto Italia 2 con Dominik Paris che paga 59 centesimi dal leader. 12° Mattia Casse che difende i colori di Italia 3 mentre la quarta coppia azzurra è fuori visto l'uscita di Florian Schieder.
Malagò: "Sei medaglie in un giorno è incredibile" - "Ieri è stata una giornata incredibile: sei medaglie in 24 ore alle Olimpiadi invernali rimarranno nella storia. Incredibile la multidisciplinarietà delle medaglie. Siamo diventati un paese dove siamo capaci di essere competitivi in sport dove non lo siamo mai stati". Così Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sulla storica giornata di ieri per lo sport azzurro, con ben sei medaglie conquistate (1 argento e 5 bronzi). "Questo è fondamentale nel programma olimpico e nel medagliere finale. Se i giochi di Milano-Cortina hanno colmato la delusione per la mancata assegnazione di Roma 2024? Bisogna sempre guardare avanti, sennò non ci si migliora. La ferita - conclude Malagò - è completamente rimarginata. Ma, se uno va guardare, la ferita c'è".
Snowboard, Karl mostra i muscoli e omaggia Maier - Un'esultanza speciale e un omaggio a un grande degli sport invernali. L'austriaco Benjamin Karl ha celebrato l'oro nel gigante parallelo dello snowboard strappandosi maglia e pettorale e mostrando i muscoli dopo aver superato nella finalissima il coreano Kim Sangkyum. "Era un tributo a Hermann Maier - ha spiegato il 40enne connazionale del grande campione -. È stato uno dei più grandi sciatori di tutti i tempi in Austria e una volta ha fatto questo. Ho sempre pensato che se avessi avuto l'occasione avrei fatto la stessa cosa".
Pattinaggio, Rizzo: "Una medaglia olimpica cambia la vita" - "Prendere una medaglia in un'Olimpiade vuol dire tanto, farlo in casa è qualcosa di indescrivibile. Mi sono davvero divertito, il team è stato incredibile e mi ha dato supporto per tutto il programma. Sono arrivato al punto di essere in trance, mi facevo guidare dall'emozione e quasi non sentivo la musica". Cosi il pattinatore azzurro Matteo Rizzo dopo la medaglia di bronzo vinta nel team event di pattinaggio di figura ai Giochi di Milano Cortina. "Sapevo quello che dovevo fare per tenere dietro la Georgia, l'ho fatto ed è andato tutto per il verso giusto. Abbiamo fatto qualcosa di storico, sono soddisfatto", ha aggiunto. "Una medaglia olimpica cambia la vita, poi io due anni fa non sapevo neanche se sarei tornato a pattinare", ha concluso Rizzo.