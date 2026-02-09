Vonn, il padre: "Lindsey ha 41 anni e questa è la fine della sua carriera"

Kildow e il resto della famiglia di Vonn hanno assistito all'incidente dall'area del traguardo insieme a tutti gli altri spettatori. "Innanzitutto, lo shock e l'orrore di tutta la vicenda, vedere un incidente del genere", ha detto Kildow a proposito di ciò che ha provato osservando la scena. "Può essere drammatico e traumatico. Sei semplicemente inorridito dall'impatto che questo tipo di cose hanno. Puoi subire uno shock emotivo e psicologico", ha aggiunto. "Perché è difficile accettare quello che è successo. Ma è ben curata. E il Comitato Olimpico Nazionale e la squadra di sci statunitense hanno un medico di prim'ordine con lei e qui in Italia è assistita in modo impeccabile".