Milano-Cortina 2026, slittino doppio uomini: Rieder e Kainzwaldner vincono l’oro

Fioccano medaglie d’oro per l’Italia dello slittino al Cortina Sliding Centre. Dopo il trionfo nel doppio femminile centrato da Vötter e Oberhofer, a conquistare un’altra preziosissima medaglia d’oro nel doppio maschile sono invece Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner. La coppia azzurra ferma il cronometro sul 52.499 nella prima manche, presentandosi così con il terzo tempo alla run decisiva. Nel momento di massima pressione, i due esponenti dell’Arma dei Carabinieri non tremano e, anzi, migliorano di due posizioni il proprio piazzamento, completando la propria prova con il crono finale di 1’45.086. Rieder e Kainzwaldner agguantano così il gradino più prestigioso del podio e si conquistano un oro che vale all’Italia la tredicesima medaglia a Milano-Cortina 2026: mancava da 32 anni un successo del genere nello slittino. L’argento se lo aggiudica invece l’Austria grazie alla grande prestazione di Steu e Kindl (+0.68), mentre il bronzo finisce nel medagliere della Germania con Wendl e Arlt (+0.90). Al settimo posto finale si posiziona, infine, l’altra coppia italiana formata da Ivan Nagler e Fabian Malleier: dopo il 52.647 della prima manche, i due azzurri terminano la loro gara in 1’45.304.