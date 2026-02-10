Milano-Cortina 2026, short track: l'Italia è d'oro nella staffetta mista

Milano Cortina: oro short track, è il secondo dell'Italia
© Getty Images
© Getty Images
Confortola, Fontana, Sighel e Nadalini ci regalano un risultato storico, dopo l'argento di quattro anni fa: 10a medaglia azzurra
Salgono a due le medaglie d'oro dell'Italia nelle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, per merito dello short track. L'eliminazione dell'Olanda, autrice in seguito del record olimpico nella finale B (non valida per le medaglie), aveva creato un'occasione imperdibile e gli azzurri l'hanno sfruttata appieno. Elisa Confortola, Arianna Fontana, Pietro Sighel e Thomas Nadalini dominano la gara con acume tattico e vincono col tempo di 2.39.019: 12a medaglia per Arianna.
© Getty Images
© Getty Images
Torna ad esultare l'Italia, nelle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, e lo fa nuovamente dal ghiaccio e dal Forum di Assago. Questa volta è lo short track a regalare una grande gioia al nostro paese, con la medaglia d'oro nella staffetta mista: Elisa Confortola, Arianna Fontana, Pietro Sighel e Thomas Nadalini conquistano la vittoria con una prestazione d'autore. Il percorso degli azzurri era stato perfetto sin dai quarti di finale, con quel secondo posto alle spalle della favorita Olanda, incrociata anche in semifinale. Gli oranje venivano però clamorosamente eliminati per una caduta e condannati alla finale B, vinta col record olimpico (2.35.537) mancando di due decimi il primato mondiale. Si creava dunque un'occasione imperdibile per i nostri portacolori, che erano stati bravi a gestire le energie con l'impiego di Betti e Spechenhauser e hanno dato tutto nella finalissima. Dopo un'iniziale fase di studio alle spalle della Cina, il quartetto italiano ha effettuato l'accelerazione decisiva con un grande sorpasso effettuato da Arianna Fontana nel terzultimo cambio. Da allora, l'Italia è stata imprendibile e si è involata verso l'oro, festeggiato portando in trionfo anche l'infortunata (e assente) Martina Valcepina. Tempo di 2.39.019 per l'Italia, che ottiene il suo secondo oro: medaglia numero 12 alle Olimpiadi per Arianna Fontana, sempre più nella storia. L'argento è del Canada, bronzo al Belgio e l'Olanda (nonostante un numeroso tifo) colleziona un'altra delusione.
Arianna Fontana nella storia, 12/a medaglia olimpica - Arianna Fontana sempre più di diritto nella storia dello sport italiano. La 35enne pattinatrice di short track si conferma la donna dei record di questa disciplina conquistando la sua 12esima medaglia in sei diverse edizioni dei Giochi Olimpici Invernali. Con questo podio Fontana rinsalda il suo regno come atleta Olimpica Invernale più decorata del Belpaese, mentre ora è a solo un'altra medaglia dal fiorettista Edoardo Mangiarotti per il maggior numero di podi in assoluto per lo sport italiano.
© italyphotopress | Torino 2006: bronzo nella staffetta 3000 metri
© italyphotopress | Torino 2006: bronzo nella staffetta 3000 metri