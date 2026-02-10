Milano-Cortina 2026, short track: l'Italia è d'oro nella staffetta mista

Torna ad esultare l'Italia, nelle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, e lo fa nuovamente dal ghiaccio e dal Forum di Assago. Questa volta è lo short track a regalare una grande gioia al nostro paese, con la medaglia d'oro nella staffetta mista: Elisa Confortola, Arianna Fontana, Pietro Sighel e Thomas Nadalini conquistano la vittoria con una prestazione d'autore. Il percorso degli azzurri era stato perfetto sin dai quarti di finale, con quel secondo posto alle spalle della favorita Olanda, incrociata anche in semifinale. Gli oranje venivano però clamorosamente eliminati per una caduta e condannati alla finale B, vinta col record olimpico (2.35.537) mancando di due decimi il primato mondiale. Si creava dunque un'occasione imperdibile per i nostri portacolori, che erano stati bravi a gestire le energie con l'impiego di Betti e Spechenhauser e hanno dato tutto nella finalissima. Dopo un'iniziale fase di studio alle spalle della Cina, il quartetto italiano ha effettuato l'accelerazione decisiva con un grande sorpasso effettuato da Arianna Fontana nel terzultimo cambio. Da allora, l'Italia è stata imprendibile e si è involata verso l'oro, festeggiato portando in trionfo anche l'infortunata (e assente) Martina Valcepina. Tempo di 2.39.019 per l'Italia, che ottiene il suo secondo oro: medaglia numero 12 alle Olimpiadi per Arianna Fontana, sempre più nella storia. L'argento è del Canada, bronzo al Belgio e l'Olanda (nonostante un numeroso tifo) colleziona un'altra delusione.