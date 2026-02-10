MILANO-CORTINA 2026

Milano-Cortina 2026, curling: Constantini e Mosaner di bronzo nel doppio misto!

Dopo una finalina ad altissima tensione, Stefania e Amos sconfiggono 5-3 la Gran Bretagna. Salgono a 11 le medaglie azzurre

10 Feb 2026 - 15:52
1 di 20
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Arriva subito la seconda medaglia di giornata per l'Italia, dopo le delusioni nella combinata e nel biathlon maschile. La conquistano nel curling Stefania Constantini e Amos Mosaner, che sconfiggono 5-3 la Gran Bretagna (prima nel girone) nella finalina per il 3° posto e fanno propria la medaglia di bronzo. Salgono così a 11 le medaglie per l'Italia: due d'oro, due d'argento e sette del metallo meno pregiato. Gioia doppia per Constantini, a podio nella sua Cortina.

Una partita dalla grandissima lucidità e concentrazione consegna la medaglia numero 11 all'Italia, che centra un altro bronzo: Stefania Constantini e Amos Mosaner tornano sul podio nel doppio misto del curling. Dopo aver ceduto lo scettro in semifinale, venendo sconfitti 9-8 dagli Stati Uniti con due punti nell'ultimo end, i campioni di Pechino 2022 sconfiggono 5-3 la Gran Bretagna. Sin dal via si capisce che Stefania e Amos, caricati dal pubblico di casa, hanno resettato mentalmente. La coppia azzurra interpreta nel migliore dei modi il ghiaccio e si porta subito in avanti, rubando la mano ai britannici. Constantini e Mosaner sanno rispondere colpo su colpo ai rivali mostrando grande acume tattico e scattano nel quarto end, dove la pressione fa cedere Dodds: è 3-1 azzurro. I britannici accorciano subito, ma nel sesto end arriva nuovamente la reazione azzurra.

Merito ancora una volta di Stefania Constantini, che trova uno splendido tiro conclusivo: la sua stone si infila in mezzo alle tre dei rivali, punto azzurro e 4-2. Mouat e Dodds si giocano così il power play, ma l'Italia riesce a contenerli e mantenere il vantaggio. Da qui in poi è tutto nelle mani degli azzurri, che conquistano la vittoria ancora con la giocata decisiva di Stefania Constantini sull'hammer conclusivo. Gli ex campioni olimpici vincono 5-3 e tornano sul podio, questa volta col bronzo. Piange Stefania, a medaglia in casa, e c'è un bellissimo abbraccio con Amos Mosaner per spegnere le polemiche dei giorni scorsi. Salgono a 11 le medaglie azzurre, dopo quattro giorni di gare: due d'oro, due d'argento e sette di bronzo. Per ora, l'Italia è quarta nel medagliere e prima per podi complessivi.

videovideo
Leggi anche

Arianna Fontana nella storia, l'Italia da 10 e lode: è oro nella staffetta mista di short track

milano-cortina
curling
amos mosaner
stefania constantini
medaglia bronzo

Ultime notizie

Vonn, annuncio shock del padre: "Lindsey ha 41 anni e questa è la fine della sua carriera"

Lo trovò morto nella sua stanza, il norvegese Botn 'regala' la medaglia d'oro a Bakken

20

Curling, Constantini e Mosaner conquistano il bronzo

12

Olimpiadi Invernali: tutte le medaglie dell'Italia in foto

Constantini e Mosaner fanno 11: Italia di bronzo nel doppio misto di curling

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 10 febbraio

Arianna Fontana nella storia, l'Italia da 10 e lode: è oro nella staffetta mista di short track

6
Pechino 2022: argento nella staffetta mista, oro nei 500 metri, argento nei 1500 metri

Le 12 meraviglie di Arianna: venti anni di medaglie ai Giochi Invernali

15

Milano Cortina: oro short track, è il secondo dell'Italia

11

Curling, la finale sfugge all'ultimo tiro per Constantini e Mosaner

Goggia, che peccato! Sofia cade nella combinata a squadre, addio medaglia

Vladislav Heraskevych 

Il Cio vieta il casco che ricorda le vittime ucraine della guerra: l'amarezza di Heraskevych

Il Team Usa si stringe attorno a Lindsey Vonn: "Per sempre una leggenda"

Milano-Cortina 2026: gli italiani in gara oggi 10 febbraio

Caduta Vonn a Milano-Cortina

Vonn sottoposta a doppia operazione per riduzione della frattura al femore: "Non è andata come volevo"

Vonn, annuncio shock del padre: "Lindsey ha 41 anni e questa è la fine della sua carriera"

I più visti di Milano-Cortina 2026

Lindsey Vonn, urla di dolore dopo la terribile caduta: portata via in elicottero

Vonn, annuncio shock del padre: "Lindsey ha 41 anni e questa è la fine della sua carriera"

Caduta Vonn a Milano-Cortina

Vonn sottoposta a doppia operazione per riduzione della frattura al femore: "Non è andata come volevo"

DICH BRIGNONE CERIMONIA DICH

Brignone e la cerimonia d'apertura: "Ho detto a Mosaner: ce la fai, sono pesante!"

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 9 febbraio 2026

Sofia Goggia

Caso Vonn, Goggia in scia a Brignone: "Crociato rotto? Ai posteri l'ardua sentenza"

Notizie del giorno
Vedi tutti
16:26
Lo trovò morto nella sua stanza, il norvegese Botn 'regala' la medaglia d'oro a Bakken
MAG SRV WRC RALLY SVEZIA PREVIEW OK
16:11
Rally di Svezia: neve, chiodi e velocità folli
16:10
Meno è meglio: così la Fiat 500 conquistò l'Italia
16:09
Serie A, giudice sportivo: due giornate di squalifica per Matic
16:09
Rinunciare al superfluo: il successo della Fiat 500