Milano-Cortina 2026, curling: Constantini e Mosaner di bronzo nel doppio misto!

Merito ancora una volta di Stefania Constantini, che trova uno splendido tiro conclusivo: la sua stone si infila in mezzo alle tre dei rivali, punto azzurro e 4-2. Mouat e Dodds si giocano così il power play, ma l'Italia riesce a contenerli e mantenere il vantaggio. Da qui in poi è tutto nelle mani degli azzurri, che conquistano la vittoria ancora con la giocata decisiva di Stefania Constantini sull'hammer conclusivo. Gli ex campioni olimpici vincono 5-3 e tornano sul podio, questa volta col bronzo. Piange Stefania, a medaglia in casa, e c'è un bellissimo abbraccio con Amos Mosaner per spegnere le polemiche dei giorni scorsi. Salgono a 11 le medaglie azzurre, dopo quattro giorni di gare: due d'oro, due d'argento e sette di bronzo. Per ora, l'Italia è quarta nel medagliere e prima per podi complessivi.