Milano-Cortina 2026, curling: Constantini e Mosaner di bronzo nel doppio misto!

Dopo una finalina ad altissima tensione, Stefania e Amos sconfiggono 5-3 la Gran Bretagna. Salgono a 11 le medaglie azzurre
Arriva subito la seconda medaglia di giornata per l'Italia, dopo le delusioni nella combinata e nel biathlon maschile. La conquistano nel curling Stefania Constantini e Amos Mosaner, che sconfiggono 5-3 la Gran Bretagna (prima nel girone) nella finalina per il 3° posto e fanno propria la medaglia di bronzo. Salgono così a 11 le medaglie per l'Italia: due d'oro, due d'argento e sette del metallo meno pregiato. Gioia doppia per Constantini, a podio nella sua Cortina.
Una partita dalla grandissima lucidità e concentrazione consegna la medaglia numero 11 all'Italia, che centra un altro bronzo: Stefania Constantini e Amos Mosaner tornano sul podio nel doppio misto del curling. Dopo aver ceduto lo scettro in semifinale, venendo sconfitti 9-8 dagli Stati Uniti con due punti nell'ultimo end, i campioni di Pechino 2022 sconfiggono 5-3 la Gran Bretagna. Sin dal via si capisce che Stefania e Amos, caricati dal pubblico di casa, hanno resettato mentalmente. La coppia azzurra interpreta nel migliore dei modi il ghiaccio e si porta subito in avanti, rubando la mano ai britannici. Constantini e Mosaner sanno rispondere colpo su colpo ai rivali mostrando grande acume tattico e scattano nel quarto end, dove la pressione fa cedere Dodds: è 3-1 azzurro. I britannici accorciano subito, ma nel sesto end arriva nuovamente la reazione azzurra.
Merito ancora una volta di Stefania Constantini, che trova uno splendido tiro conclusivo: la sua stone si infila in mezzo alle tre dei rivali, punto azzurro e 4-2. Mouat e Dodds si giocano così il power play, ma l'Italia riesce a contenerli e mantenere il vantaggio. Da qui in poi è tutto nelle mani degli azzurri, che conquistano la vittoria ancora con la giocata decisiva di Stefania Constantini sull'hammer conclusivo. Gli ex campioni olimpici vincono 5-3 e tornano sul podio, questa volta col bronzo. Piange Stefania, a medaglia in casa, e c'è un bellissimo abbraccio con Amos Mosaner per spegnere le polemiche dei giorni scorsi. Salgono a 11 le medaglie azzurre, dopo quattro giorni di gare: due d'oro, due d'argento e sette di bronzo. Per ora, l'Italia è quarta nel medagliere e prima per podi complessivi.