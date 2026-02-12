Milano-Cortina 2026: gli italiani in gara oggi 12 febbraio
Tornano la Lollobrigida, Arianna Fontana e Sighel. Grandi speranze azzurre per il SuperG femminile
Nono giorno di gare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Ecco gli azzurri impegnati nella giornata di oggi, giovedì 12 febbraio. Giornata che potrebbe essere carica di soddisfazioni per i nostri colori. Sul ghiaccio torneranno infatti Francesca Lollobrigida, Arianna Fontana e Pietro Sighel. Nello sci è il giorno del SuperG femminile con Goggia, Brignone, Curtoni e Pirovano al cancelletto di partenza. Clicca qui per il calendario di tutte le gare di oggi.
09:05 Curling: Round robin donne, Italia - Svizzera (Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani)
09:30 Skeleton: Uomini, batteria 1 (Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari)
10:00 Snowboard: Snowboard cross uomini, manche 1 seeding (Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin)
10:55 Snowboard: Snowboard cross uomini, manche 2 seeding (Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin)
11:08 Skeleton: Uomini, batteria 2 (Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari)
11:30 Sci alpino: Super G donne (Federica Brignone, Elena Curtoni, Sofia Goggia, Laura Pirovano)
13:00 Sci di fondo: 10km tecnica libera donne (Martina Di Centa, Anna Comarella, Caterina Ganz, Maria Gismondi)
13:45 Snowboard: Snowboard cross uomini, ottavi di finale (ev. Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin)
14:18 Snowboard: Snowboard cross uomini, quarti di finale (ev. Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin)
14:39 Snowboard: Snowboard cross uomini, semifinali (ev. Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin)
14:56 Snowboard: Snowboard cross uomini, finali (ev. Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin)
16:30 Pattinaggio di velocità: 5000m donne (Francesca Lollobrigida)
18:30 Slittino: Staffetta a squadre miste (da definire)
19:05 Curling: Round robin donne, Italia - Repubblica di Corea (Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani)
20:15 Short track: 500m donne, quarti di finale (Chiara Betti, Arianna Fontana)
20:28 Short track: 1000m uomini, quarti di finale (Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)
21:00 Short track: 500m donne, semifinali (ev. Chiara Betti, Arianna Fontana)
21:07 Short track: 1000m uomini, semifinali (ev. Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)
21:31 Short track: 500m donne, finale B (ev. Chiara Betti, Arianna Fontana)
21:36 Short track: 500m donne, finale A (ev. Chiara Betti, Arianna Fontana)
21:43 Short track: 1000m uomini, finale B (ev. Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)
21:48 Short track: 1000m uomini, finale A (ev. Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)
* in grassetto le gare per le medaglie