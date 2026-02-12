Milano-Cortina 2026: gli italiani in gara oggi 12 febbraio

Nono giorno di gare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Ecco gli azzurri impegnati nella giornata di oggi, giovedì 12 febbraio. Giornata che potrebbe essere carica di soddisfazioni per i nostri colori. Sul ghiaccio torneranno infatti Francesca Lollobrigida, Arianna Fontana e Pietro Sighel. Nello sci è il giorno del SuperG femminile con Goggia, Brignone, Curtoni e Pirovano al cancelletto di partenza. Clicca qui per il calendario di tutte le gare di oggi.