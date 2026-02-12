Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 12 febbraio 2026

LIVE

Benvenuti nel nostro live quotidiano dedicato a Milano-Cortina 2026: minuto dopo minuto, tutto quello che succede ai Giochi Invernali italiani. Dalle qualificazioni ai risultati delle gare, fino ai retroscena dal villaggio olimpico e agli aggiornamenti sulle condizioni degli atleti azzurri: in questo articolo troverete tutti i fatti del giorno aggiornati in tempo reale.

Laegreid e il tradimento confessato alle Olimpiadi: arriva la risposta dell'ex fidanzata

In gara con le vittime della guerra sul casco: squalificato l'ucraino Heraskevych

Stefania Constantini

Constantini fa boom sui social: la stella del curling e il fidanzato dell'hockey

Milano-Cortina 2026: gli italiani in gara oggi 12 febbraio

Milano-Cortina 2026 live: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 11 febbraio 2026

Fabbri e Guignard incantano il Forum di Milano, ma non basta: medaglia di legno

Lo slittino azzurro è tutto d'oro! Rieder-Kainzwaldner a medaglia 32 anni dopo, Italia a quota 13

Voetter-Oberhofer: "Grazie per la pista che tanti hanno criticato. Vittoria dedicata all'Italia"

Olimpiadi Invernali: tutte le medaglie dell'Italia in foto

Dream team Italia slittino, oro anche nel doppio uomini

Voetter-Oberhofer mettono tutte dietro! Italia, il terzo oro arriva dallo slittino femminile

Slittino doppio, oro per le azzurre Voetter-Oberhofer: grande festa sulla pista Monti

Mattarella incontra la Goggia: i complimenti e la battuta su Gasperini. Poi chiama la Fontana: "Squadra formidabile"

Constantini, dopo il bronzo ecco la dedica all'amica esclusa per far spazio alla figlia del dt: "La porterò nel cuore"

Laegreid e il tradimento confessato alle Olimpiadi: arriva la risposta dell'ex fidanzata

