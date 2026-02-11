MILANO-CORTINA 2026

Slittino, Voetter: "Grazie per la pista che tanti hanno criticato. Vittoria dedicata all'Italia"

Azzurri d'oro sulla scia di Armin Zoeggeler, ora dt. L'azzurro Rieder, oro con Kainzwaldner: "Incredibile"

11 Feb 2026 - 22:23
1 di 19
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

"Mi mancano le parole. Dopo la prima manche non abbiamo pensato a niente ma solo a fare il nostro meglio. Abbiano fatto una seconda manche perfetta. Abbiamo dato una risposta a tante persone che hanno criticato questa pista. Dedico la vittoria ai miei genitori ma soprattutto a tutta l'Italia". Così la slittinista azzurra Andrea Voetter dopo la conquista dell'oro nel doppio femminile ai Giochi di Milano Cortina in coppia con Marion Oberhofer. "È stato stupendo, all'inizio ero un po' nervosa, abbiamo fatto piccoli errori ma poi la seconda discesa è stata stupenda, da 10 stelle. Sono le mie prime Olimpiadi, sono molto contenta. Ora domani in pista per la staffetta, poi abbiamo bisogno di una settimana per festeggiare", ha aggiunto Oberhofer, nata a San Candido, il paese che ha dato i natali a Jannik Sinner. E ancora in zona mista: "Un modello nello sport a cui ci siamo ispirate? Lindsey Vonn, peccato sia caduta, è una persona molto forte, ha fatto tanto per le donne. Non sono riuscita a vederla a causa degli allenamenti", ha aggiunto Voetter. "La prima manche non è andata così bene, abbiamo analizzato e poi la seconda manche è stata perfettissima, per quello siamo riusciti a vincere la medaglia - hanno aggiunto - È un sogno che avevamo da bambine, Dominik (Fischnaller, ndr) ha fatto una bella gara qui con il terzo posto. È stupendo e ci ha aiutato, è un oro per tutta la squadra". "Per me è stato un onore iniziare a lavorare con Andrea che quattro anni fa mi ha chiesto di scendere insieme, poi abbiamo iniziato subito abbastanza bene - ha aggiunto Oberhofer - Nel nostro primo anno abbiamo vinto in Coppa del Mondo. È stato un grande successo. Siamo riusciti a fare qualcosa di speciale". "È incredibile, ho peso la voce, sono troppo felice" ha detto Emanuel Rieder, che in coppia con Simon Kainzwaldner ha conquistato l'oro nel doppio uomini. "Stando a casa sono senza parole", gli fa eco Kainzwaldner, che ricorda un momento personale: "Qualche settimana fa, un mio amico è morto, e sapevo che era sulla slitta con me e abbiamo vinto. Aveva solo 29 anni". 

In Italia lo slittino lega il nome soprattutto ad Armin Zoeggeler, uno degli atleti più forti di tutti i tempi e che ha dominato la scena internazionale nell'arco di tre decenni dagli anni '90 fino al 2014. C'è ancora lui dietro l'exploit della squadra azzurra a Milano Cortina. "Il cannibale" - il suo soprannome - è il direttore tecnico della Nazionale che sta facendo incetta di podi sulla pista Monti.

Leggi anche

Voetter-Oberhofer mettono tutte dietro! Italia, il terzo oro arriva dallo slittino femminile

milano-cortina 2026
slittino

Ultime notizie

Rabbia Paris, fuori per uno sci perso: "Non doveva succedere, oggi potevo fare bene"

25

Fabbri e Guignard incantano il Forum di Milano, ma non basta: medaglia di legno

Milano-Cortina 2026 live: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 11 febbraio 2026

Lo slittino azzurro è tutto d'oro! Rieder-Kainzwaldner a medaglia 32 anni dopo, Italia a quota 13

Voetter-Oberhofer: "Grazie per la pista che tanti hanno criticato. Vittoria dedicata all'Italia"

14

Olimpiadi Invernali: tutte le medaglie dell'Italia in foto

16

Dream team Italia slittino, oro anche nel doppio uomini

Voetter-Oberhofer mettono tutte dietro! Italia, il terzo oro arriva dallo slittino femminile

19

Slittino doppio, oro per le azzurre Voetter-Oberhofer: grande festa sulla pista Monti

Mattarella incontra la Goggia: i complimenti e la battuta su Gasperini. Poi chiama la Fontana: "Squadra formidabile"

Constantini, dopo il bronzo ecco la dedica all'amica esclusa per far spazio alla figlia del dt: "La porterò nel cuore"

Laegreid e il tradimento confessato alle Olimpiadi: arriva la risposta dell'ex fidanzata

6

Lägreid, niente lieto fine

Milano-Cortina 2026: gli italiani in gara oggi 11 febbraio

00:21
I giochi olimpici live

I giochi olimpici live

Rabbia Paris, fuori per uno sci perso: "Non doveva succedere, oggi potevo fare bene"

I più visti di Milano-Cortina 2026

Lindsey Vonn, urla di dolore dopo la terribile caduta: portata via in elicottero

Vonn, annuncio shock del padre: "Lindsey ha 41 anni e questa è la fine della sua carriera"

Arianna Fontana nella storia, l'Italia da 10 e lode: è oro nella staffetta mista di short track

Caduta Vonn a Milano-Cortina

Vonn sottoposta a doppia operazione per riduzione della frattura al femore: "Non è andata come volevo"

Constantini e Mosaner fanno 11: Italia di bronzo nel doppio misto di curling

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 9 febbraio 2026

Notizie del giorno
Vedi tutti
23:02
Fabbri e Guignard incantano il Forum di Milano, ma non basta: medaglia di legno
23:00
Milano-Cortina 2026 live: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 11 febbraio 2026
22:50
Balotelli vittima di insulti razzisti a Dubai: "Qui non me l'aspettavo, adesso basta"
22:48
Lo slittino azzurro è tutto d'oro! Rieder-Kainzwaldner a medaglia 32 anni dopo, Italia a quota 13
22:45
Bologna-Lazio, le foto del match del Dall'Ara