"Olimpiadi da single, chi esce con me?": Sophia Kirkby cerca un appuntamento per San Valentino

La slittinista statunitense 24enne, che nel suo annuncio sui social si autodefinisce la "scapola più ambita” dei Giochi, non è ancora scesa in pista ma ha già scosso il villaggio olimpico e non solo visto che il suo post, pubblicato prima dell'arrivo in Italia, ha generato un grande successo raccogliendo oltre 600 richieste di appuntamento in pochi giorni.