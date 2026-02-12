"Olimpiadi da single, chi esce con me?": Sophia Kirkby cerca un appuntamento per San Valentino

Stefania Constantini, chi è la stella del curling: la carriera e la storia d'amore col fidanzato dell'hockey
"Finirò le mie gare il 12 febbraio e cerco un appuntamento di San Valentino a Cortina. Non voglio solo prendere un cappuccino con uno degli atleti, vorrei bere un caffè con uno di voi fans. Scrivetemi". Con tre medaglie mondiali e sedici podi in Coppa del Mondo, Sophia Kirkby è arrivata a Milano-Cortina 2026 a caccia della prima medaglia olimpica, ma anche dell'amore.
La slittinista statunitense 24enne, che nel suo annuncio sui social si autodefinisce la "scapola più ambita” dei Giochi, non è ancora scesa in pista ma ha già scosso il villaggio olimpico e non solo visto che il suo post, pubblicato prima dell'arrivo in Italia, ha generato un grande successo raccogliendo oltre 600 richieste di appuntamento in pochi giorni.
La statunitense, che grazie a questa iniziativa avrebbe già organizzato due appuntamenti per il giorno di San Valentino, ha seguito l'esempio della connazionale Lindsey Vonn, che durante i Giochi Invernali di PyeongChang 2018 chiese attraverso un post su X (al tempo Twitter) se ci fosse qualcuno disponibile nella zona per passare insieme a lei proprio la serata di San Valentino.
Prima della serata degli innamorati però per Sophia c'è la caccia alla medaglia, che per comincia oggi nel doppio femminile, disciplina olimpica al debutto, in cui gareggia insieme a Chevonne Forgan.
